工銀亞洲數碼港元先導計劃離線支付項目測試　覆蓋5大場景

撰文：張偉倫
出版：更新：

工銀亞洲作為首批入圍金管局「數碼港元」先導計劃銀行，近日完成先導計劃下離線支付項目的場景測試。

該行於今年5月成功入選先導計劃，特別推出有別於現有移動支付工具的「模擬數碼港元」實體卡，旨在通過測試探索更多的支付模式，更好服務客戶。為順利開展測試，該行開發了專用POS程式和手機程式，並特製可顯示餘額和交易金額的實體卡，供商戶和消費者現場使用。

該行指出今次測試針對長者、小童等特定群體，讓他們透過使用實體卡進行離線支付，以及體驗即時查看交易金額及結餘功能，了解該行的「模擬數碼港元」項目。測試覆蓋慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸五大場景，合共邀得十多間商戶和逾百位消費者參與。同時亦設置調查問卷，收集商戶和消費者的意見和建議，以進一步豐富及完善產品功能，致力實踐普及金融的理念，為本地支付市場提供更多便利。

該行將根據本次測試結果編寫用戶體驗報告，並以是次結果作為日後進一步試驗及研究的基礎，結合市場與客戶需求，研發及推出更多切合不同社群需要的應用場景，助力「數碼港元」項目發展，為香港支付生態系統的多元化作出貢獻，利用創新科技推動香港的數碼化轉型。

數碼港元｜HKT夥ZA Bank等研物業代幣化　冀降借貸成本並助中小企中銀香港啟動數碼港元預繳服務應用場景試驗滙豐與科大商學院從周六起進行數碼港元測試　為期一周金管局數碼港元場景測試　港大學者料多用於代幣化資產及跨境支付
數碼港元