工銀亞洲數碼港元先導計劃離線支付項目測試　覆蓋5大場景

工銀亞洲作為首批入圍金管局「數碼港元」先導計劃銀行，近日完成先導計劃下離線支付項目的場景測試。

該行於今年5月成功入選先導計劃，特別推出有別於現有移動支付工具的「模擬數碼港元」實體卡，旨在通過測試探索更多的支付模式，更好服務客戶。為順利開展測試，該行開發了專用POS程式和手機程式，並特製可顯示餘額和交易金額的實體卡，供商戶和消費者現場使用。

該行指出今次測試針對長者、小童等特定群體，讓他們透過使用實體卡進行離線支付，以及體驗即時查看交易金額及結餘功能，了解該行的「模擬數碼港元」項目。測試覆蓋慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸五大場景，合共邀得十多間商戶和逾百位消費者參與。同時亦設置調查問卷，收集商戶和消費者的意見和建議，以進一步豐富及完善產品功能，致力實踐普及金融的理念，為本地支付市場提供更多便利。

該行將根據本次測試結果編寫用戶體驗報告，並以是次結果作為日後進一步試驗及研究的基礎，結合市場與客戶需求，研發及推出更多切合不同社群需要的應用場景，助力「數碼港元」項目發展，為香港支付生態系統的多元化作出貢獻，利用創新科技推動香港的數碼化轉型。