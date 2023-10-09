數碼港元｜HKT夥ZA Bank等研物業代幣化　冀降借貸成本並助中小企

金管局早前開展數碼港元先導計劃，相較不少入選公司測試支付方面的應用場景，香港電訊（HKT）連同波士頓顧問公司（BCG）、意博金融（VSFG），以及ZA Bank則主力試驗「物業代幣化擔保貸款」，貸款會以代幣形式發出，並只可以作預先說明的指定用途。



對於相關擔保貸款利息會否較一般擔保貸款為低，ZA Bank行政總裁姚文松表示，希望流程加快便捷化同時，能夠節省相關成本回饋客戶。BCG董事總經理兼全球合夥人陳威震表示，最終目的都是想客戶有可負擔借貸成本。



香港電訊連同波士頓顧問公司、意博金融，以及ZA Bank則主力試驗「物業代幣化擔保貸款」，貸款會以代幣形式發出。﹙資料圖片﹚

10月底向金管局遞交報告

HKT投資業務行政總裁梁海儀表示，此次試驗為一位擁有物業並有真實借貸需求的個人客戶，了解到中小企也有不同的借貸需求，故也希望該應用場景未來能令其受惠。而參與以貸款作指定用途的企業包括旅遊、教育、醫療及網購等不同行業，每行業有一間公司參與。

陳威震預計，10月底會向金管局遞交相關報告，試點計劃說明書會在香港金融科技周期間與金管局的數碼港元先導計劃報告一同發布。 他表示，會把觀察到不同科技的可能性，以及有機會要考慮的法規和監管相關議題，納入報告，讓金管局作進一步研究。詳細列明試點案例結果及建議的白皮書會在香港金融科技周後發布。

對於會否將代幣化抵押物業，進一步拓展至其他實體資產，陳威震表示，跨行業聯盟將在白皮書發布後進一步探索其可能性。

陳威震預計，試點計劃說明書會在香港金融科技周期間與金管局的數碼港元先導計劃報告一同發布。﹙資料圖片﹚

代幣化其他資產將進一步探討

他表示，希望在試點方案中充分利用數碼港元的潛在功能，研究可以為消費者及社會帶來的價值，包括促進Web3經濟，而透過代幣化資產能夠釋放市場流動性，將可編程性潛力應用於個人及中小企借貸，可加強普惠金融。同時，將近乎即時的支付及結算潛力應用於支付交易，以節省成本，能提升生產力及產品創新。

目前市場一般的抵押貸款，為由一家銀行或貸款機構完成，包括抵押品管理、信貸評估及支付交易，而在數碼港元先導計劃的流程設計，這些程序分別由VSFG、ZA Bank及HKT來負責，而BCG則負責整體設計，另外還有技術合作夥伴。

新流程方案實際操作為用戶於HKT Payment提供的模擬數碼港元電子錢包開啟賬戶，用戶透過VSFG申請將其資產（如物業）代幣化，在取得物業代幣化後，用戶可使用代幣於ZA Bank申請擔保貸款。而商家可於HKT Payment操作模擬數碼港元電子錢包，例如向用戶提出支付請求。