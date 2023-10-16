中電首9個月在港售電量增按年增1.6%　派第3季股息63仙

中電（0002）指出旗下中華電力在今年首9個月售電量按年升1.6%至27,292百萬度，其中住宅售電量為7,836百萬度，按年跌2.3%，商業售電量為10,445百萬度，按年升3.4%，基建及公共服務售電量為7,787百萬度，按年升3.5%，製造業按年跌0.2%至1,224百萬度。



中電指出透過嚴控成本及採取多元化燃料策略，盡力減輕因全球通脹及燃料調整費自今年6月以來持續呈下降趨勢，10月份降至每度電52.2仙，使電費較今年初降低5.5%。

中電鐘樓文化館傳媒優先參觀。(廖雁雄攝）

續與政府磋商未來5年發展計劃

中電又指出中華電力與政府繼續就現有管制協議下的2024至2028年發展計劃進行磋商，目是在今年完成整個規劃流程。新的5年計劃將有助中華電力提供世界級的電力服務，支持香港長遠的經濟發展及2050年前實現碳中和，其且繼續與政府進行商討，如期推進管制穿計劃協議的中期檢討。

澳洲業務方面，中電指出EnergyAustralia在監管機構調高參考電價後，於7月至9調高大部份住宅及小型企業客戶電價及天然氣價格。為支援客戶面對生活開支上升壓力，EnergyAustralia提供範圍更廣泛的紓困措施，包括繳付賬單的計劃及提供現金流緩助。

中電又指出，在今年第3季派發季度股息63仙，維持去年同期水平，將於今年12月15日派發。