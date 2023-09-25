兩電燃料調整費再下調　10月份中電減4.2%、港燈減12.2%

國際燃料價格持續向下，中電及港燈分別公布10月份燃料調整費最新價格，均錄得減幅。其中，中電減4.22%至每度電52.2仙；港燈則減12.2%至62.4仙。換言之，10月份中電平均淨電價為每度電為145.9仙，港則是169.3仙。



港燈發言人指，期望隨著全球燃料價格靠穩，今年餘下月份的燃料調整費有望繼續平穩回落 。



港燈發言人表示，因應國際燃料價格持續向下，剛公布的10月份燃料調整費進一步回落至每 度電54.8仙。（資料圖片／廖雁雄攝）

全球燃料價格持續靠穩下調，港燈表示，10月月份的燃料調整費會進一步回落至每度電54.8仙，較9月份下調12.2%，是近月以來最大跌幅。連同每度電平均基本電價，港燈客戶於10月份的平均淨電費會減至169.3仙。

中電亦同樣下調10月份燃料調整費，每度電由9月份的54.5仙，下調4.2%至52.2仙，連同每度電平均基本電價，中電客戶10月份的平均淨電費會減至145.9仙。

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港燈發言人表示，燃料調整費自今年6月起連續5個月回落，較1月份共下調27.7 仙，以一個每月用電量275度的三人住宅客戶為例，扣除政府提供的補貼，他們10月份要繳交的淨電費將為212.4 元，較1月份的288.6 元減少76.2元。

港燈又指，期望國際燃料價格持續向下，令今年餘下月份的燃料調整費有望繼續平穩回落。