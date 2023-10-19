美股｜美首領失業救濟人數減　市場靜待鮑威爾談話　道指早段偏軟

美國首次申領失業救濟人數下降，支撐高利率更長時間維持的觀點，10年期美債孳息率直逼5%，加上市場觀望聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後講話，道指周四（19日）早段偏軟。



截至本港時間晚上11時10分，道指報33,583點，跌81點或0.24%；標普500指數報4,303點，跌10點或0.25%；納指報13,294點，跌19點或0.15%。

美國上周首領失業救濟人數19.8萬，遠低市場預期的21.2萬，也低於修正後前值21.1萬，為今年1月以來新低；續領失業救濟人數173.4萬，高於市場預期的171萬，修正後前值為170.5萬。數據表明，就業市場在利率上升情況下依然強勁，為通脹難以降溫的潛在因素。

美國公債殖利率繼續走高，10年期美債孳息率升至4.943%。美元走勢持穩。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報87.14美元，跌0.13元或0.15%；倫敦布蘭特期油報91.05美元，跌0.45美元或0.49%。

紐約黃金期貨現報每盎司1,965.65美元，跌2.65美元或0.13%；現貨金則現報每盎司1,953.42美元，上升5.74美元或0.29%。