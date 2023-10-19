華為鬥蘋果　建滔集團 (0148) 得利　股價逐步走出谷底｜彭偉新

建滔集團的主營業務非常擴泛，包括生產覆銅面板、生產印刷線路板、化工產品生產、磁電產品製造及銷售、物業發展及投資等，集團經過兩代人的打拼，成為全球最大覆銅面板的生產商，全年集團的總銷售額接近500億港元。而集團在策略得宜下，在2021年時更錄得567.5億港元的歷史銷售紀錄。雖然自2022年因為地緣衝突下加上內地房地產市場爆破下，令到環球主要經濟體面對經濟收縮的困局，集團在電子產品包括智能電話的需求下跌拖累下，集團在2022年的銷售額大減13%見493.7億港元，而全年盈利更暴瀉66%，由2021年的107.7億港元急挫至36.5億港元。即使2023年的年中公佈中期業績，亦由2022年的24.0億港元跌至13.8億港元，跌幅達到42.3%。



雖然受到國際大氣候的拖累，整體消費意欲大減，不過，近日如果有留意內地小紅書，又或者香港的YOUTUBE頻度，有不少的評論及對比集中在為華與蘋果這兩個品牌的最新旗艦產品的性能上。姑勿論那一個品牌的智能電話有最高的技術規格，又或者那一部智能電話可以成為人氣之王，但近期網上的熱話似乎已觸動了消費者換新機的意欲，令到市場上幾個主要的智能電話品牌都不約而同推出新產品，對建滔集團的股價帶來了推升的催化劑。

建滔集團昨日的收市價為18.92港元，全日上升了0.48港元，升幅為2.6%。集團在過去5年的平均Beta值為1.2，系統性風險高於大市，主要是因為之前當全球智能電話需求大升期間，集團業績火暴期間，推動股價大幅跑贏恒指。其52周最高位見33.6港元，而最低位則見16.54港元，股價於過去52周累積下跌了20%，以現價18.92港元計算，建滔集團的股價較50天線高出2.77%，不過較200天線低23.89%，反映股價由近日低位反彈下，短期走勢只稍為跑贏中期走勢，或只是升市的起步。

市場預期集團今年全年每股派息仍然可以達到0.91港元，以現價計預期股息率4.9厘。（資料圖片）

市場對集團今年全年的盈利預測為倒退7.1%，另外，不過，隨著智能電話市場出現復甦，下一年的盈利預期增長為20%，不過，整體智能電話市場仍然難以返回疫情之前的市況，所以集團未來5年的年複合盈利增長為10.8%，未能返回之前5年的年複合盈利增長率19.86%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的7.76倍，而市賬率則為0.35倍，整體估值仍然較低。

建滔集團(148.HK)過去的派息比率為44 %，而集團今個財年已派發0.66港元的股息，當中包括了0.16港元的中期股息，以及0.50港元的特別股息。市場預期集團今年全年每股派息仍然可以達到0.91港元，以現價計算預期股息率相等於4.90厘。

建滔集團(0148)於今年5月24日至10月18日期間的資金流狀況。（圖1）

建滔集團的機構投資者持股比率為24.82%，並於2023年5月24日至2023年10月18日期間的股價共錄得16.84%的跌幅，不過期間未有錄得大量資金流出，只錄得1000萬港元的資金流(見圖1)，當中大戶佔其中的 -0.66 億港元，而散戶則佔當中的0.56 億港元。雖然在期間錄得大戶投資者減磅，但昨日大戶的坐貨比率有7.1%，開始由低位徘徊好轉。建滔集團股價於今年2月2日升上最高位33.60元水平後，便持續由高位回調，形成了一浪低於一浪走勢發展，最低曾見10月3日低位16.54元，而且股價更在上周五先行升破50天線，而在早前形成一浪低於一浪下，同期的RSI則已出現一底高於一底走勢，形成了RSI牛背馳見底。預期股價在上日已升破50天線，後市走勢會繼續向好。

另外，北水對建滔集團的持股稍為回升，似乎反影出水平看好集團的前景，令到北水持貨比率由6月底的1.46%上升至1.84%(見圖2)，升幅雖然並不太明顯，但已預示內地投資者似乎開始看懂建滔集團的發展潛力。投資者可以在在18.40元水平買入，上望100天線20元水平，至於失守20天線必須沽出止蝕。

自今年3月底起北水持有建滔化工 (0148) 比重的變化。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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