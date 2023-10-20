丘鈦科技(1478)大戶「重倉上陣」　突破後可續看好｜彭偉新

丘鈦科技上個交易日﹙19日﹚的收市價為3.79港元，全日上升了0.22港元，升幅為6.16%。集團在過去5年的平均Beta值為1.43，系統性風險高於大市。其52周最高位見5.84港元，而最低位則見2.75港元，股價於過去52周累積上升了17.43%，股價表現較標普500指數的同期表現跑贏17.7%。以現價3.79港元計算，丘鈦科技的股價較50天線高出23.13%，另外，現價較200天線低0.11%。



受到行業或已見低谷，集團往後5年的年複合盈利增長，會由之前5年的年複合盈利倒退為19.1%，轉為上升30.83%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的145.16倍，不過，市場給予集團的預期市盈率為8.64倍，較追蹤市盈率為低。

丘鈦科技(1478.HK)的機構投資者持股比率為6.19%，並於2023年5月25日至2023年10月19日期間的股價共錄得21.09%的升幅，期間，共錄得 -0.08 億港元的資金流，當中大戶佔其中的 -0.11 億港元，而散戶則佔當中的0.03 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.41%；而最低則跌至 -23.48%，而到10月19日當日則為2.91%，資金動力正在增加當中。尤其是總資金流入已由9月初見底後，開始由底部作出反彈，抵銷了大部份早前的資金流走。

丘鈦科技 (1478) 於8月7日至10月18日期間中央結算持倉比率變化。（圖1）

而丘鈦科技的中央結算持倉比重在8月中出現明顯的變化，主要是在首10大中央結算戶口的比重由8月7日的82.5%增加至8月16日的87.6%，單單一周內便增加了5.1%，而在該段期間只見有大手上板的交易，因此，或是反映有機構投資者在市場上吸納丘鈦科技的股份，對未來股價有正面推動作用。另外，北水持股比率亦由7月底的8.55%增加至10月18日的9.13%，北水在2個半月的期間增加持股近0.58個百份點。在大戶及北水均持續增持下，有助推動丘鈦科技的股價繼續向好。

丘鈦科技 (1478) 於3月底至10月18日北水持倉變化。（圖2）

丘鈦科技股價於今年2月破250天線後見最高位5.84元後，走勢便持續下跌，更形成了一浪低於一浪走勢，至今年9月12日見2.76元後才完成整個跌浪，股價波幅隨後逐步收窄，並在股價向上突破50天線後，開始逐步回升更在近一周向上試250天線阻力。股價在9月12日見底之前，RSI已先行在5月29日見底，更形成了一底高於一底走勢，與股價出現走勢背馳，形成了RSI牛背馳走勢外，形成了確認見頂的走勢，特別是MACD亦已升上正數，加上牛差距形態，形成了走勢轉強的表現。由於技術指標已確認了見底走勢，相信股價可以按之前整個跌浪總跌幅以61.8%作為反彈目標上望4.6元。投資者可以在3.80元水平買入，直接以61.8%反彈作為目標，至於股價一旦失守3.5元的話，則要先行沽出止蝕。

丘鈦科技 (1478) 於3月底至10月18日北水持倉變化。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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