陳茂波料本港全年財赤逾1千億　疫後復蘇速度較想像慢

財政司司長陳茂波今日（27日）在電台節目表示，今年因外圍經濟環境不好，本港在疫情後全面復甦的速度亦比想像中慢，今年賣地和印花稅收入少，預計財政赤字會比《財政預算案》估算的高，可能超過1,000億元，強調經濟周期有高有低，最重要繼續努力發展經濟。



樓市「辣招」方面，被問到如果樓市在減辣後止跌回升，當局會否全面撤辣。陳茂波表示，當局會靈活視乎供求、經濟、市場氣氛等因素決定，因外圍變動對香港影響很大，市場可以變化得很快，當局會密切留意樓市的需求管理。

出席同一節目的房屋局局長何永賢表示，「辣招」於2010年推出時是因為當時樓市非常熾熱，但今年經濟較為放緩，息口亦不同，樓價已有調整，形容「樓既是經濟，也是民生」，因此措施調節必須有度，稅率減半拿捏得非常好。

陳茂波預計財政赤字會比《財政預算案》估算的高，可能超過1,000億元。（資料圖片）

港股與A股收費差異不大

至於《施政報告》提出下調股票印花稅至0.1%，陳茂波表示，香港收取買賣雙方的印花稅，內地就只是徵收單邊的印花稅，但內地除了印花稅，亦有徵收其他費用，所以綜合計算所有費用後，香港與內地的差異並不大。

他又指，印花稅只是影響股市流動性的其中一個因素，市場結構、經紀佣金、買賣差價等影響亦很大，當局作下調印花稅決定時，除了考慮到庫房，亦需要考慮市場競爭力，當局會檢視如何提升股市的吸引力及競爭力。