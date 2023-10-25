施政報告2023｜陳國基：承先啟後 　陳茂波：助提升發展毅力

特首李家超今早（25日）宣讀任內第二份《施政報告》，破記錄歷時三小時二十分鐘。政務司司長陳國基在李家超宣讀後形容新一份《施政報告》是「承先啟後」，指今年有六項加強，包括加強維護國家安全、融入發展大局、應對土地房屋、匯聚人才、有利育兒的環境、構建關愛社區。



財政司司長陳茂波則指，新一份《施政報告》體現有為政府與高效市場的結合，成立不同的專責辦公室對接國家發展戰略，重申香港作為小型經濟體，易受外圍因素影響，新一份《施政報告》有助提升毅力。



陳國基表示，2023《施政報告》務實、前瞻，提出短、中、長期措施。他特別提到，《施政報告》可分為六大加強，包括加強維護國家安全，提出完善法制、執行機制，又指明年內完成《基本法》第23條成法。

其次，在愛國主義教育方面著墨，成立「宣揚中華文化辦公室」等，令港人的民族認同感增加。第三，是加強融入發展大局，以自身所長服務國家所需，設立新型發展辦公室等，提升八大中心競爭力，「金融方面，強化人民幣業務，鞏固與深圳等大灣區的協同發展」；第四是加強應對土地房屋，設跨部門工作小組解決劏房問題，同時即日起調整住宅需求政策；加強匯聚人才，成立實體人才辦公室、設資本投資者入境計劃等，資助非本地專上院校生一倍等，吸引更多人才來港；第五，加強有利育兒的環境，涵蓋支持新生兒家庭、輔助生育政策等；第六則為強構建關愛社區，透過精準扶貧、針對劏房政策、設在校托管服務、社區客廳等。

他指，香港全面進入恢復狀態，相信可結合中國和國際優勢，凝聚各界力量發展。

財政司司長陳茂波表示，過去一年在特首帶領下香港走出疫情，首份《施政報告》的政策可穩步推展，同時取得成果，今年繼往開來，全面、多層次地開創新局面，讓市民感到幸福。

他指，《施政報告》體現有為政府和高效市場的結合，對接國家發展戰略下成立不同專責辦公室，相信可加快香港發展。他又指，政府推出不同金融創科等領域的「組合拳」，認為可為香港發展提升毅力。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼

