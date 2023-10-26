施政報告｜陳茂波指措施致政府每年經常性開支數十億　惟無意加稅

財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢今日（26日）等涉及財金經濟，以及房屋範疇等的官員，於下午3時30分就《2023施政報告》中涵蓋相關政策會見傳媒。



【16:44】

在新一份施政報告內，行政長官李家超公布多項新措施。財政司司長陳茂波預料相關措施會對致政府每年經常性開支增加數十億元，惟他強調政府無意加稅。

談及本港未來基建投資時，他指出包括鐵路等大型項目會對經濟帶來裨益。他亦指出就算有足夠資金，亦考慮善用民間資金。市民是希望物色穩定投資，所以或許有部份資金可透過發債方式向市民募集。至於項目融資及向市民及機構募集資金比率，為大型發展項目融資辦公室日後工作方向。

他亦指出外資在港一直有入有出，所以短期進出不要過於緊張，又指出除了傳統市場外，亦希望開拓新市場。早前前往歐洲3個國家，當地商家對大灣區發展感興趣。東盟地區商家是希望分散投資，對內地市場相當感興趣。他表示除吸引更多好企業來港上市，亦吸引更多資金匯聚在港。

財政司過往亦提到，期望推動香港成為國際虛擬資產中心，包括籌備虛擬資產納管以及數位港元。當被問到如何保證市民虛擬資產的安全性時，許正宇透露下周一（30日）將與金管機構、立法會財經事務委員會等介紹最新情況。他今年6月已出台新的監管制度管理虛擬資產交易所，從產品供應方面作出審視及規管。之後亦會於需求方面，例如投資者參與、教育等有相應安排，推動虛擬資產市場發展。

財經事務及庫務局局長許正宇。（蘇煒然攝）

【16:42】

在最新一份施政報告內，政府宣布將三項「辣招」減辣。房屋局局長何永賢又指，私人住宅佔全港物業約5成，經濟會受房屋影響，惟房屋亦是每人都需要，故取得平衡十分重要，而將樓市辣招減半亦是十分仔細及合適的做法。

至於為外來人才提供置業印花稅實施「先免後徵」，房屋局局長何永賢表示， 有關人士若於本港買樓，需要向稅務局登記並有一個「押記」登記，而負責成交的律師亦可以於查冊當中看見。 新措施亦會稍後與律師公會商討詳情。

而該類人士於7年後成為香港永久性居民後，亦會提供2年緩衝期，即可於來港首日起計，9年內可向稅局申請「解押證明書」，免除繳付有關稅款。若日後有關人士未能成為永久居民，將於30日內補交稅款，否則高罰款金額是指明款項的10倍。

【16:24】

被問及新一份施政報告會否令財政赤字擴大，財政司司長陳茂波表示，期財政赤字較年初製作預算案時高，雖然部分政策屬即時生效，但亦有部分政策會於之後的財政年度反映。雖然財政收入會較預期少， 但因為香港屬一個較細的全開放經濟體，所以應用整個經濟周期去觀察，故取得平衡就可以。

陳茂波亦特別舉例有關刺激生育率的新措施，包括一筆過2萬元的「新生嬰兒獎勵金」；他表示即使該措施會花費不少預算，也是「Money Happily Spent （開心的支出）」。

被問及今年本港新股市場較低迷時，陳茂波指出香港市場受到歐美與內地經濟等因素影響，又指出若能提高股市流動性，有助吸引企業來港上市意欲。他又指出政府已著力吸引更好企業來港上市，其中來自中東及東南亞地區的企業是目標。

【16:07】

財政司司長陳茂波指出，於施政報告內提出的各項措施，涉及經常開支約數十億元。他又指出投資未來基建設施，會利用大型發展項目融資委員會，部署投融資利用市場力量進行投資。

就政府調低股票交易印花稅率至0.1%，陳茂波指出降低相關稅項是行政長官與官員商討得出的結果，又指出交易成本對股市活躍程度的影響只是一部份，明言股市流動性會受到歐美及內地經濟情況﹑上市制度安排﹑衍生工具限制，以及地緣政治前景對資金流影響，所以改革會從整全方面考慮。

他指出將稅率降至0.1%，是考慮到公共財政水平，所以經綜合考慮後，將股票交易印花稅率回復至2021年水平是合適。

財政司司長陳茂波表示，於施政報告內提出的各項措施，涉及經常開支約數十億元。（蘇煒然攝）

【16:05】

財政司司長陳茂波表示，當年推出辣招時的環境與目前不同，綜合考慮目前的樓市交投量、炒風、未來供應量，以及經濟環境下，認為現階段減去一部分屬合適做法。

【15:54】

商經局局長丘應樺指出，未來政府於「一帶一路」治線國家及地區開設更多投資推廣署，以及致力拓展環球貿易網絡，以及爭取早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

【15:47】

財經事務及庫務局局長許正宇指出，政府已接納促進股票市場流動性專責小組提交的建議，包括將股票交易印花稅率由0.13%降至0.1%。

他亦表示同時在施政報告內提出便利於外國註冊的企業，遷冊來港。

就有關「資本投資者入境計劃」，他指出有關計劃增加資產及財富管理能力，細節會在今年內公會。

就北部都會區等大型基建項目融資問題，他指出財政司司長陳茂波成立大型發展項目融資委員會及大型發展項目融資辦公室，包括引入私人投資者等。

【15:38】

財政司司長陳茂波表示，本港樓價今年9月較2021年9月高位下跌17%，而2021年上半年成交量每月平均6,700宗，減至今年首季錄4,300宗成交，第二季錄4,100宗成交，而第三季錄3,100宗。陳茂波表示，雖然交投量持續下跌，但市場並沒有出現恐慌。

陳茂波表示一手私樓供應未來可維持於3至4年內約10萬伙的高水平，另於2023年起5年內私樓平均落成量1.9萬伙單位。

在談追經濟展望時，陳茂波指出地緣政局等因素影響下，本港經濟難免受影響，靠訪港旅客及私人消費。

樓市「減辣」三式、下調股票印花稅稅率

昨日公布的施政報告，政府決定為樓市「減辣」並即日生效，當中額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年； 買家印花稅和新住宅印花稅稅率由15%減至7.5%； 外來人才置業印花稅實施「先免後徵」。

股票方面，亦下調股票交易印花稅稅率，不過調整幅度僅由從目前股票買賣雙方，分別按交易額徵收0.13%印花稅率，微調下降至0.1%，亦即「還原」至2021年8月加股票印花稅之前水平，目標於11月底完成立法程序，並在同月隨即實施。