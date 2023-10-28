定期存款｜滙豐7天期港元存款年利率高達13厘！　要做呢類客戶

銀行同業拆息高企，本地銀行更有意欲推出高息存款計劃以吸納存款，對偏好敘造銀行定期存款的食息一族而言，實屬好消息。其中龍頭行滙豐繼早前將3個月及6個月定期存款年利率至4.5厘後，近日宣布將7天期港元定期存款利率，最高加至13厘，起存款為1萬元。



港元定存年利息高達13厘息？因該計劃屬於外幣兌換及定期存款優惠。如為尚元客戶，透過流動理財將外幣兌換成港元，再敘造7天期定存，年利率為13厘，若以分行或電話理財處理，7天定期存款利率為12厘。

若為滙豐卓越理財客戶，欲流動理財將外幣兌換成港元，敘造7天期定存，年利率為12.9厘，若以分行或電話理財處理，7天定期存款利率為11.9厘。

若為滙豐One/其他客戶，欲流動理財將外幣兌換成港元，敘造7天期定存，年利率為12.8厘，若以分行或電話理財處理，7天定期存款利率為11.8厘。

中銀「特優港元定期存款（外幣兌換）」年利率10厘

中銀亦有提供年利率高達10厘的短期存款優惠。中銀推出特優港元定期存款優惠，選用「綜合理財服務 」的個人銀行客戶透過兌換現有外幣，開立等值5萬元或以上的7天「特優港元定期存款（外幣兌換）」戶口，特優年利率為10厘。