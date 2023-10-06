定期存款｜滙豐及中銀6個月美元定存年利率5.2厘　須符合相關條件

一眾鍾情賺取利息的市民，又有另一個機會了。本地銀行繼早前上調港元存款利率，近期亦上調美元定期存款利率，不少銀行的6個月美元定期存款年利率，均多於5厘，其中滙豐﹑中銀及恒生的6個月美元定期存款利率均有5.2厘。大新提供的6個月美元定期存款利率達到5.5厘，惟起存額介乎10至50萬等值港元，並且須為全新VIP銀行服務客戶。



目前滙豐予尚玉或卓越理財的客戶3個月美元存款利率為4.6厘，起存額為2,000美元，但須為網上新資金。若是滙豐One或其他客戶的網上新資金，3個月美元定期存款利率為4.4厘，起存額同為2,000美元。

若尚玉或卓越理財的客戶敘造6個月美元定期存款，存款年利率為5.2厘；滙豐One或其他客戶的定期存款年利率為5厘。起存額均為2,000美元，並且為網上新資金。

中銀3個美元定期存款利率4.6厘

中銀方面，若個人客戶經網上或手機銀行﹑以全新資金開立的3個月美元定期存款戶口，存款年利率為4.6厘，起存額為1,000美元。6個月存款年利率為5.2厘。

恒生的6個月美元定期存款年利率，同樣為5.2厘，須為網上新資金外，起存額為1萬美元。