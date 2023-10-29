前總理李克強病逝 或預示中國財政大撒幣時代正式開啟｜伽羅華

中國前總理李克強不幸心臟病猝死，國家稱呼他為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，評價與2019年7月逝世的前總理李鵬大致相同。李克強前總理雖然被視為改革開放派，但在計劃經濟下難有作為，多少令人有些失望。

有人將李克強的死訊拔得相當高，認為中國改革注定要走全面計劃經濟的回頭路，這想法略嫌天真，須知道個人作用很難左右全黨的集體意志，在大小事務都要在黨的全面管控下，改變政策軌跡不但要來自內部，還要外力推動，當年中國獲得美國支持進入世界貿組織，是開放改革取得成功的重要催化劑，現在也是因中美關係低迷，令政府施政舉步維難。

當然，面對當前千頭萬緒的經濟爛攤子，有人流露睹物思人的無力感，借悼念李克強表達對經濟表現的不滿亦是無可厚非。然而，對熟悉國情的人來說，李總理其實早於2015年就已被架空於金融政策之外，若要他來為房地產或地方政府債務危機背黑鍋，怎樣說也說不過去，所以給與他「卓越領導人」的評價是較為全適。

李克強曾擔任3屆政治局常委。（資料圖片）

2018年「互聯網+」概念 釀P2P爆雷事件

李克強擔任總理職務長達10年，亦是三屆政治局常委，說他任期內有大段時被架空於金融政策之外，並非說他不需要對中國經濟長期隱患負上任何責任。他於2018年政府工作報告提出「互聯網+」的產業提升概念，因為產業政策走得前，監管卻未到位，導致當年網絡借貸平台P2P集體倒閉潮，這是一項產業政策的失誤，但同時踩了金融業的大雷。

說李總理早於2015年被架空，主要緣於當年6月發生一宗震驚中外的股災，12日滬綜指升近5200點高位後，其後A股跌跌不休，短短兩個月跌穿3000點大關。說起3000點真是內地股民的夢魘，過去十多年圍繞這關口的保衛戰不下52次，近月此關又再失守。若從中國經濟增長長期跑贏美國看，A股相對美股的表現令人不忍卒睹。

這場股災來得迅猛，本質上是金融市場的違規操作。不過，當整件事被國家主席習近平定性為「金融政變」，公安部門隨後介入。從中央處理「肖建華案」的手法，金融問題顯然被定性為政治問題，所以調查過程沒有讓中證監、人民銀行及財政部等金融部門介入，中證監甚至是被調查對象，時任中證監副主席姚剛被拉下馬，據稱是涉與境外勢力合謀惡意沽空股市。

肖建華於2022年8月被內地判監13年，由其控制的明天系遭罰款550億元人民幣。（資料圖片）

「金融政變」引發肖建華送中事件

2017年1月，真正幕後操盤手神祕富商肖建華被強力部門由港送中，協助調查這宗「金融政變」大案，至2022年8月他被判13年，旗艦明天控股被罰款550億元（人民幣．下同）。可能在領導人眼中，今次金融政變加強跨金融領域維穩的迫切性，2018年4月，中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）正式成立，最初未有將銀保監會加入證券監管部分，但整合所有金融監管權力一直是領導人的心頭大石。

當中共中央總書記習近平進入第三任期後，他便急不及待親抓金融深化改革。今年3月中國政府宣布將國務院轄下銀保監會升格為國家金融監督管理總局（金監總局），統一負責除證券業之外的金融業監管，但證監會的投資者保護職責會劃入金監總局，中央今後可以藉保護投資者權益介入，令黨中央更加牢固地控制金融業運作，並在習近平的親自指揮下制定關鍵的金融政策。

國務院遭削權 不管金融維穩工作

雖然李克強卸任職務時被稱為「最弱勢的總理」，但這個稱號用來稱呼現任總理李強更為合適。今年9月宣布將國務院下金融穩定發展委員會辦公室的職責劃到中央金融委員會辦公室，就是說金融穩定工作以後交由黨指揮，國務院已管不著任何有關金融維穩的工作。

金融是推動中國經濟的血液，萬事無財不行，習近平今年十一國慶明確要拼全年經濟社會發展目標，可以預計未來中國內部將進入大撒幣時代，誓要將全年經濟增長目標達到5%。10月11日國務院國資委召開中央企業經濟運行情況通報會，以非常嚴厲的語氣要求部門確保完成全年目標任務。

國家統計局於10月18日公布第三季度經濟增長按年為4.9%，無獨有偶美國第三季GDP同比增幅同為4.9%，像是11月中APEC峰會拜登與習近平會面前的宣示。由於中國三季度4.9%增長遠遠高於市場預期的4.4%，將前三季的GDP推高至5.2%，由於這數據有太多水份，市場對此並不感冒，中港股市與人民幣匯價的弱勢持續，似乎在餘下三個月，外界對中國經濟表現仍不感樂觀。

全國人大常委日前批准中央政府增發1萬億元人民幣國債，資金將悉數轉移至地方政府。（資料圖片）

劉昆被免 曾反對中央發債救地方

大摩近日發表唱空中國股市報告，過去兩個多月，約有1,658億元外國資金逃離A股，規模創滬深股通歷來最大，並警告除非內地進一步放鬆政策，否則外資將進一步拋售。同樣9月及10月房市銷情低迷，「金九銀十」此調已經難彈得響。

上周二（24日）全國人大常委表決通過中央財政在第四季增發國債1萬億元，增發國債將全部透過轉移支付方式安排給地方政府，一半於今年使用，餘下一半撥歸明年使用，說是支持災後恢復重建及彌補防災減災救災短板，實際上是填補各省市基建設施投資的大坑，以紓緩地方債危機。

還記得今年初財政部部長劉昆明確表態，中央不會兜底地方債的原則，要做到「誰家孩子誰抱走」，隨着房市低迷及地方債危機進一步惡化，中央為了全年經濟增長達到5%的目標，不得不放寬赤字比率3%限制，料今年赤字將增至3.8%，所以在今次人大常委同時通過免去劉昆的財政部部長職務，任命藍佛安為財政部長，為中央舉債救全國經濟舖平道路。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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