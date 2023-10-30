滙豐第3季稅前多賺1.4倍　派息10美仙　回購加碼至30億美元

滙豐控股（0005）公佈第3季度業績，期內列帳基準稅前利潤77.14億美元，按年增加45億美元或多賺1.4倍，遜於預期市場預測的按年多賺1.6倍；股東應佔利潤56.19億美元。淨利息收益率為1.7%，按年上升19個基點。



派息方面，集團宣布，第3季派息10美仙。

滙豐上周（26日）完成20億美元回購。集團最新宣布，將進一步展開回購，最多達30億美元股份，預計將於短期內展開，並於2024年2⽉21⽇公布2023年全年業績前完成。該行稱，進⼀步回購將視乎是否有適當的資本⽔平⽽定。

淨利息收入按年增15%

滙豐指，除稅前利潤增加加息環境的利好影響。增幅有部分是由於去年第三季錄得減值23億美元，與計劃出售法國零售銀⾏業務相關，⽽當中有21億美元已於2023年第⼀季撥回，原因是交易能否完成變得較不明朗。公司預計有關業務將於2023年第四季重新分類為持作出售⽤途，屆時有關減值將會重列。

今季淨利息收益為92億美元，按年增加15%，增幅源於集團資產收益率上升的影響，尤其是英國及在亞洲的主要法律實體，唯集團負債資⾦成本上漲（當中包括亞洲及歐洲主要法律實體存款轉向的影響），抵銷上述部分增幅。

非利息收益增97% 營業支出或再上升

上季滙豐非利息收益增97%至69億美元，主要是由於與出售法國零售銀⾏業務相關的減值不復再現。此外，增幅亦包括收入抵銷增加，原因是環球銀⾏及資本市場業務交易活動融資的中央成本上漲。

料全年淨利息收入達350億美元以上

該行預計今年的淨利息收益將達到350億美元以上，預期信貸損失提撥將佔貸款總額平均值約40個基點。

該行又表示，會繼續致⼒於2023及2024年實現約15%的平均有形股本回報率⽬標，當中不包括重⼤收購及出售的影響。