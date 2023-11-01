遊日注意｜日圓續尋底　專家：見4算機會甚微　倘央行轉鷹或升破6

受累日本央行「偏鴿」貨幣政策，日圓續尋底，兌美元曾低見151.71，每百日圓兌港元最新報5.16。今年初時每百日圓兌港元處於約6.1水平，即年內累跌逾15%。專家表示，見4算機會甚微，遊日港人現階段可兌換日圓！日央行「轉鷹」是大勢所趨，屆時每百日圓兌港元或升至6.13。



日本央行周二（31日）公布議息結果，維持現行負0.1厘超額存款準備金利率外，亦宣布增加孳息曲線控制（YCC）的靈活性，允許10年期國債孳息率高於1厘。該行重申將繼續維持超寬鬆貨幣政策及YCC政策來穩定地達到2%的通脹目標，將在有需要時進一步放寬政策。

話音剛落，日圓匯價插水，在市場避險情緒升溫、美元指數上升的情況下，每百日圓兌港元今曾見5.16算。今年以來，日圓兌美元已累計貶值逾12%，倘以約6.1算的高位計，更貶值逾15%。

日央行繼續維持「偏鴿」的貨幣政策。（資料圖片）

日官員：或與投機活動有關

日本財務省財務官神田真人指出，日圓疲弱的最大因素似乎是投機行為，又表示擔心日圓會出現單邊急劇走勢，因此當局不排除任何應對匯率失序走勢的措施。

最新消息指，日本央行宣布計劃外購債操作，以遏制債息上漲，央行將購買3,000億日圓5至10年期債券和1,000億日圓3至5年期證券。市場認為此舉對日圓匯價有支持，但貨幣政策仍沒有改變，料影響有限。

對於日圓匯價，瑞穗美洲外匯主管Garth Appeit曾於月初指出，由於日本央行堅持維持寬鬆政策，預料日圓在明年首季兌美元將跌至155，即每百日圓兌港元報5.03。

盧楚仁預計，每百日圓兌港元最低見5.13左右，跌至4算機會甚微。（資料圖片）

專家：見4算機會甚微

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，日央行繼續維持「偏鴿」的貨幣政策，令市場預期落空，因此出現一系列套息活動，即沽出日圓、買入美元。儘管日本官員對此非常不滿，採取行動應對日圓下跌，匯價或見底回升，但預料升幅不明顯。

盧楚仁續指，日圓匯價取決於美元走勢及日本貨幣政策，倘若聯儲局於周四凌晨公布決定不再加息，美元受壓，對日圓有幫助。此外，日本央行12月中將會舉行議息會議，預計將會取消國債孳息率曲線控制（YCC），債息因此上漲，日圓匯價將會上升。

他預計，每百日圓兌港元最低見5.13左右，跌至4算機會甚微，建議打算遊日的港人可以在現階段兌換日圓，「而家係偏低水平，就算再跌，都唔會爭好多」。

盧楚仁強調，由於日本經濟明顯向好，日本央行改變寬鬆政策是大勢所趨，最遲明年首季就會「轉鷹」，屆時日圓匯價回升，每百日圓兌港元可升至5.7，最高或見6.13算。