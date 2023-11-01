日圓續尋底　兌港元失5.2算　受累於日本央行偏鴿貨幣政策

日本央行周二（31日）公布議息結果，維持現行負0.1厘超額存款準備金利率外，亦宣布增加孳息曲線控制（YCC）的靈活性，允許10年期國債孳息率高於1厘。央行公布議息結果後，日圓/日元匯價下跌，兌美元曾低見151.71，最新報151.41。



每百日圓兌美元最新報5.168。今年初時每百日圓兌港元處於約6.1水平，即年內累貶15.27%。

日官員稱圓匯跌或與投機活動有關

日圓進一步尋底，日本財務省財務官神田真人指出，投機行為似乎是導致日圓疲弱的最大因素，又表示擔心日圓會出現單邊急劇走勢，認為形勢正變得更為緊張。

神田真人指出當局不排除任何應對匯率失序走勢的措施。被問及措施是否包括干預時，則未有回應，又表示當局與各國當局在匯率議題上有密切聯繫。

對於日圓匯價，瑞穗美洲外匯主管Garth Appeit曾於月初指出，由於日本央行堅持維持寬鬆政策，預料日圓在明年首季兌美元將跌至155，即每百日圓兌港元報5.03。

分析師料於148至152之間上落

他指出除非美國聯儲局改變政策走向，才令到美元走軟，才可以阻止日圓暴跌。由於交易商估計美息會在高水平維持更長時間，因此日圓可能會維持下跌趨，預料今年餘下時間將於148至152之間。

他又補充目前央行面臨最大問題是要弄清楚美國聯儲局何時結束加息，可是美國經濟增長較預期理想，難知悉聯儲局是否已結束加息。