港負資產破萬　97年call loan潮再現？　余偉文稱情況已不一樣

美國聯儲局最新議息結果維持息口不變，金管局總裁余偉文表示，主要來自服務業包括房屋方面的通脹，勞工市場工資降幅緩慢。聯儲局未有排除進一步加息可能，目前關注高息政策維持多久，有市場分析預期明年中會開始減息，他認為仍為時尚早。



港樓價會受不同因素影響

至於港息包括最優惠利率（P）息及H按封頂息，有銀行例如渣打日前據報上調封頂息，余偉文表示，銀行有自己商業及成本結構等方面的考慮，而若果美息上調，港元拆息也會跟隨，銀行也會考慮調整。至於樓市，政府近期推出放寬措施，他表示，樓價會受不同因素影響，包括土地及房屋供應，香港及環球經濟環境等，仍需時觀察。

負資產數字突破1萬宗，余偉文表示，負資產大多為按保個案，銀行批出按揭要求更高，貸款人不單需要通過壓力測試，也要求物業自住及有穩定工作，確保有較強的供款能力。

負資產數字重上逾1萬宗水平，余偉文表示，本港樓價由2021年高位至今下跌了16.6%，負資產多集中於做九成按揭及按保個案，當樓價跌逾10%，負資產數字自然會上升。相對於負資產數字，更應關注貸款人還款能力，負資產大多為按保個案，銀行批出按揭要求更高，貸款人不單需要通過壓力測試，也要求物業自住及有穩定工作，確保有較強的供款能力。而事實上，目前按揭拖欠比率維持於0.07%，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率下跌至0.02%。

至於會否出現1997年時的銀行「call loan」潮，他認為，目前情況並不一樣，當年主要為七成按揭，息口環境高於目前，失業率也偏高。目前失業率則偏低，銀行壓力測試達3厘，已高於按息實際增加的2厘。