余偉文：望金融峰會「漣漪效應」吸人才　明年再辦？先賣關子

第二次大型金融領袖投資峰會將於今日（6日）起，為金管局於疫情後第二度舉行的大型國際金融論壇。今年有300人出席多於去年，當中逾90位屬於董事長或行政總裁級別。總裁余偉文表示，適逢今年為金管局30周年「生日會」，也是疫情以來全面對外開關，故此希望透過是次峰會，參與者能夠親身來港看香港情況，加強對金融功能及地位仍未變的信心及信任，「seeing as believing」，並能有「漣漪效應」將「香港好故事傳出去」，包括能夠吸引海外人才來港。



余偉文表示，希望是次峰會能有「漣漪效應」將「香港好故事傳出去」，包括能夠吸引海外人才來港。

有美資企業峰會後拓展增聘數以千計員工

對於今年是否為最後一次舉辦﹑明年會否再有？余偉文表示容許先「賣個關子」，這方面也是希望大家留到峰會完結。去年也是最後一刻才通知大家第二年會繼續舉行。情況如同籃球明星何時決定退役，會在高峰期，還是「玩耐一啲」再退休。他坦言暫未有相關決定，會聽取此次參與者意見再決定。

去年首場峰會因希望向外界傳遞「HK is back」訊息，而備受外界關注。余偉文表示，去年峰會成果難以量化，但有美資企業其後在港拓展，聘請員工的人數數以千計。金融發展需要信任及信心（trust and confidence），去年金融峰會帶來了「漣漪效應」，不少峰會出席者將在香港的所見所聞，透過不同平台分享給董事會、高管及員工，令其對香港印象能夠更為正面。

余偉文表示，去年峰會成果難以量化，但有美資企業其後在港拓展，聘請員工的人數數以千計。

外資行撤離香港屬個別商業考慮

他透露，去年12月開始至今年以來，都接見了不同金融企業負責國際或亞太區的高管。其後香港全面對外通關，不少企業的客戶包括投資者也來港。有一段時間香港會議場地預訂爆滿，一周需要出席兩三個會議。

對於外資企業認為在港面對的較大挑戰，余偉文表示，對於國安法未有再提及，新冠疫情限制也成為過去，而吸納人才則仍重要。他承認，過往幾年金融企業的海外員工對於來港工作存在疑慮，希望透過峰會，參與者不單會向董事會及投資者分享相片，也會分享予同事，幫助香港吸引環球人才。他舉例，有位女士所屬企業入租金管局樓下，拍攝不少相片分享予同事，告知未來的工作環境，希望吸引人才前來。

近日有外電報道，跨國企業正加速撤離香港，余偉文表示，這視乎個別銀行或企業本身不同的考量。

冀峰會讓投資者更了解內地市場

近日有外電報道，跨國企業正加速撤離香港，金融企業方面包括澳洲西太平洋銀行已經關閉香港業務，澳洲國民銀行也打算如此。余偉文表示，這視乎個別銀行或企業本身不同的考量，包括在亞洲或香港市場的業務規模，若果本身未有太大競爭力或者生意狀況未如理想，撤離並專注於自己本身市場業務，是可以理解的。於此同時，也有其他企業進駐或在港拓展業務。

但他也承認，企業決定是否來港投資需要時間，並非單靠一個峰會就足夠，也需要視乎宏觀環境等因素。若果企業對於內地經濟或行業存在風險疑慮，希望透過今年峰會了解內地市場更多，並透過香港投資內地，仿同種下種子，對內地長遠發展建立信任及信心。

余偉文表示，外資對於投資內地興趣沒有減少，只是周期性暫時降低對內地投資的評估。。（Reuters）

外資對於投資內地興趣沒有減少

余偉文介紹，今年峰會主題為「駕馭複雜環境」，市場需要對面通脹及高利率，宏觀經濟增長緩慢，地緣政治問題，同時還有氣候轉變，ESG 推動遇阻力等問題。峰會第一個環節是關於內地經濟及政策，會探討包括內房及地方債等市場關注的話題，暫時未有公佈出席的嘉賓講者，但透露是來自於內地監管機構。他希望，透過峰會後者可以直接向國際投資者傳達中國情況，而非透過對中港有負面看法的國際媒體，相信有利互相理解。

他認為，外資對於投資內地興趣沒有減少，只是周期性暫時降低對內地投資的評估。而事實上，過去幾年內地與傳統歐美投資市場的關聯性較低，投資組合需要降低風險，便會需要考慮內地投資。