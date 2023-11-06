華泰證券 (6886)獲大戶青睞 　博環球股市見底的短暫狂歡｜彭偉新

華泰證券(6886.HK)於上周五以10.48港元收市，全日上升了0.36港元，升幅為3.56%，表現較中港兩地股市為佳。集團在過去5年的平均Beta值為0.78，系統性風險低於大市，主要是去年市場未有炒高券商股的藉口，不過，隨著美國息口有機會在現水平見頂，股市有望逐步回升令到近一周多隻中資券商股均見到有較明顯的資金流入。其52周最高位見11.96港元，而最低位則見8港元，股價於過去52周累積上升了25.36%，股價表現較恒指的同期表現佳。以現價10.48港元計算，華泰證券的股價較50天線高出2.41%，另外，現價亦較200天線高出5.77%。偏離幅度仍然較低，因此，不會因為股價在上周五已反彈，觸發市場上的獲利盤湧現。



市場雖然仍然預期最後一個季度的盈利會繼續倒退6.9%，不過集團今年全年的預期盈利增長為14%，另外，下一年的盈利預期增長會提升至17%，集團之前5年的年複合盈利增長為15.46%，而其後5年的年複合盈利增長為8.23%。以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的7.32倍，市場給予集團的預期市盈率為5.77倍，較追蹤市盈率為低；而市賬率更只有0.52倍，因此，相信股價仍然有較大的上升空間。

華泰證券自今年6月12日開始至11月3日的全期資金流狀況。（圖1）

華泰證券過去的派息比率為33%，而集團上個財年共派發0.45元人民幣的股息，股息率為4.45厘，市場預期集團今年全年每股派0.49元，以現價計算預期股息率相等於4.67厘，較過去5年平均股息率3.97厘為高。

華泰證券的機構投資者持股比率為17.04%，並於今年6月8日至2023年11月03日期間的股價共錄得5.01%的升幅，期間，共錄得3.66 億港元的資金流，當中大戶佔其中的2.96 億港元，而散戶則佔當中的0.71 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上29.03%；而最低則跌至-10.32%，而到11月03日當日則為0.07%，資金流動力逐步回升，有助進一步推動股價上試較高的水平。

而華泰證券股價於2022年1月20日升抵14.30港元水平後，便持續走勢向下，更接動20天線向下跌穿50天線的支持，令到平均線出現了利淡後市的死亡交叉，其後股價持續下跌，並一直跌至去年10月低位見7.65港元後才見底回升，股價在今年開始逐步形成了一浪高於一浪的上升走勢，而且20天線持續向上，更進一步升破100天線，令到走勢進一步出現突破，雖然股價在今年8月兩次升抵11.75元以上見頂，主要是因為股價剛好完成了61.8%的黃金比率反彈，股價由8月開始作出回調，剛好又回調了整個反彈幅度的61.8%後回穩，未有破壞之前的反彈走勢。

華泰證券技術走勢已形成了一浪高於一浪可續反彈。（圖2）

配合自今年8月開始見大量機構大戶投資者在市場上吸納華泰證券的股份，累計資金流入已達到3.66億港元(見圖1)，當中大戶的累計資金流已佔2.95億港元，反映出大戶投資者非常看好股份走勢。另外，北水持有華泰證券的持股比率已經上升至46.91%，而單單由8月底至今，北水已在市場上持續增持近1.1%的持股比率，似乎反映投大戶投資及北水均有意繼續增持華泰證券，並等股價進一步向上試回8月份的高位。由於股價在上周五再度成功升破50天線阻力(見圖2)，形成了突破走勢，投資者可以在10.50元以下水平買入華泰證券，並等股價逐步升返11.70元，至於股價短期仍宜守穩在20天線之上，若股價一旦連續兩個交易日失守20天線，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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