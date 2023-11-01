內地10月份PMI數差於預期　惟電力股仍受追捧｜彭偉新

內地PMI數據經過了6月至9月的反彈後，到了上日剛公佈的10月數據再度令到市場失望，無論是製造業的PMI，或非製造業的PMI均無法符合市場的預期，其中，製造業PMI更再度跌穿50的盛衰分界，迎來新一次的探底，反映出內地整體經濟即使已結束了疫證超過半年，但整體的經濟仍未能恢復過來，似乎內地經濟要返回疫情前仍然要走一段非常漫長的路程。



雖然經濟數據未如理想，不過，市場相信內地經濟已經有出現逐步好轉的情況，令到不少的資金仍然願意涉足在內地電力股份上，尤其是中資電企的累計資金流於今年8月15日見自6月以來的低位後，便逐步在多隻電企錄得較強的資金流入下，由低位持續反彈接近之前流出的一半金額(見圖1)，反映當內地經濟數據由8月開始好轉下，投資者逐步看好電企的前景，特別是內地工業用戶仍然是電企的主要客戶，當內地的製造業PMI由今年6月(數據為49.0)開始好轉時，並持續得到改善下，對於流入電企的資金亦由開始跌轉升，更在10月24日當日反彈至 -2,573億港元，即在反彈期間，共錄得2,334億港元的資金流入，令到總資金流向圖出現了一個「V型」的反彈走勢。

資金由今年6月初至10月底流向內地電力股份的累計金額。（圖1）

而7大主要電企之中，在過去的6個月的總累計資金流為流入1.17億港元的資金，當中，期間錄得資金流出的股份共有4隻，分別為華能國電 (0902)、華電國際 (1071)、龍源電力 (0916) 及大唐發電 (0991)，至於錄得流入的股份則只有3隻，分別為華潤電力 (0836)、中國電力 (2380) 及中廣核電力 (1816)。其中，以中國電力錄得最大的資金流入，達到5.33億港元，而錄得最大資金流出的股份為華能國電，全期共錄得4.34億港元的資金流出。由於華能國電的資金流出額最多，其間股價的跌幅亦是7隻電企中下跌最多之一，全期跌幅達到24.2%，只稍微跑贏龍源電力及大唐發電兩隻股份，所以預期股價走勢仍然繼續受壓。

七隻內地電力股的股價及資金流表現。（圖2）

由於市場相信電企會繼續受惠內地經濟增長持續，因此，仍然給予該7家電企較高的目標價，若果以周二的收市價計算，當中以華能國電的目標價距離電價最遠，即股價可以錄得的潛在升幅最大，達到71%；至於潛在的升幅最少的股份中廣核電力仍然有27%，因此，在資金相信仍然會繼續流入帶動下，電企的確仍然屬於可取的板塊，尤其是當資金持續流向電企板塊時，股價多數能被全面推高。

而7隻內地電企之中，若果以資流的規模，以及潛在升幅的配合下，作為首選的電企的條件，筆者認為中國電力 (2380) 較為可取，原因是在過去6個月期間錄得5.33億港元的資金流入，當中更以大戶投資者為主要投資者(見圖3)，相信該筆資金是考慮到較長遠的前景而買入。再看其Beta值只有0.57，風險不算太高。若果按市場給予的目標作為潛在升幅的參考，股價仍然有41%的上升空間，相信是7家電企中最值得買入的股份。

中國電力由今年6月6日起至10月底期間的資金流狀況。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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