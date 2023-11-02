濰柴動力(2338)首3季業績勝預期　破位後可重上全年高位｜彭偉新

濰柴動力 (02338) 剛公布截至9月止首三季度業績，實現營業收入1,603.83億人民幣，按年增加22.9%；另外，歸屬股東淨利潤為65.01億元人民幣，增長96.3%，而單計第三季度，營業收入542.48億元人民幣，增加23.9%。歸屬股東淨利潤26.02億元，增長181.2%，整體營運數據超出市場預期水平。在濰柴的業績公佈後，多家大行均把集團的評級及目標價上調以反映集團的佳績。而集團在業績公佈前已發出盈喜訊息，另外亦公佈了股權激勵計劃，因此，已有券商於當時預測集團的業績會遠超市場預期水平。事實上，在集團在10月25日發出盈喜當日，成交額大幅上升至2.64億港元，較上日的成交額7312萬港元高出2.6倍，另外，當日流入的資金亦達到4538萬港元，較上一個交易日的資金流入量2151萬港元高出1.1倍，均反映出投資者對濰柴動力的業績非常看好。



事實上，北水投資者在濰柴動力的持股比率亦在近一個月有明顯的改變，由9月底時只持有2.4%的持倉比率急升至10月底的3.74% (見圖1)，單1個月已增加持股2560萬股。加上在中央結算戶口中，首10大持有濰柴動力的券商總持股比率，已由9月5日的近一個月低位93.23%上升至10月底的94.07%，反映股份已集中在大戶手上，股價作進一步推升只是時間上的問題。

北水於濰柴動力 (2338) 自今年4月底開始的持倉比重逐步上升。（圖1）

濰柴動力於上個交易日以12.02港元收市，全日上升了0.32港元，升幅為2.74%。集團在過去5年的平均Beta值為1.09，系統性風險與市場相若。其52周最高位見13.7港元，而最低位則見7.93港元，股價於過去52周累積上升了43.03%，股價表現遠較本地各主要指數的同期表現跑贏。以現價12.02港元計算，濰柴動力的股價較50天線高出13.63%，另外，亦較200天線高出5.59%，反映出短期股價走勢強於過去的表現。

雖然集團在過去5年的年複合盈利為倒退15.87%，但隨著市場對重型汽車的需求回升，未來5年的年複合盈利增長為3.0%。現價計的12個月的追蹤市盈率的11.42倍，市場給予集團的預期市盈率為10.31倍，較追蹤市盈率為低。另外，市賬率只有1.21倍，整體估值仍然處於偏低的水平。濰柴動力過去的派息比率為41%，而集團去年派發0.254元人民幣作為股息，股息率為2.38厘，今年已派發0.226元人民幣作股息，市場預期集團今年全年每股派0.49元人民幣，以現價計算預期股息率相等於4.38厘，較過去5年平均股息率3.33厘為高。

濰柴動力 (2338) 自6月6日至上日期間的資金流狀況。（圖2）

濰柴動力的機構投資者持股比率為75.26%，股價由6月6日至11月01日期間共錄得12.34%的股價上升，期間，共錄得2.56 億港元的資金流(見圖2)，當中全數主要以大戶為主。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.35%；而最低則跌至-10.34%，而到11月01日當日則為7.44%，回升走勢相對較為穩定，有助改善整體的資金流動力。

濰柴動力股價於今年5月曾升上最高位見13.70元後，便持續回落至8月低位9.36元才見底，隨著RSI失守30後反彈，更成功接動股價向上升破所有的移動平均線阻力，20天線已於9月底升破50天線形成一較強的見底訊號，股價上日升上12.04港元收市，正好於13.70元跌至9.36元的跌浪，以黃金比率61.8%作出反彈的目標，只要股價能升破該阻力，便會觸發資進一步推高股價，有助股價以之前高位13.70元作為下一個反彈目標。投資者可以等股價稍為返回12.00港元水平便可以買入，上望之前跌浪的起步位13.70元，至於股價一旦跌穿20天線10.99元，則要先行沽出止蝕。

按黃金比率61.8%反彈目標，濰柴動力 (2338) 短期阻力為12.04元。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。