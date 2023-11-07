金斯瑞生物科技 (1548) 　或受惠旗下產品逐步上線｜彭偉新

金斯瑞生物科技上日收市價為24.45港元，全日上升了2港元，升幅為8.91%。成功升破了今年4月20日高位23.80港元，主要是受惠近日資金重新再流入生物科技股份中，而且金斯瑞旗下附屬公司傳奇生物將會在下月進行產品效療效展示，有助市場對金斯瑞未來的盈利前，景以及業務發展有較明確的方向。集團在過去5年的平均Beta值為1.32，系統性風險高於大市，主要是反映內地藥業市場在過去幾年出現持續的監管改變，令到金斯瑞股價持續走弱，較大市的跌幅為大。不過，其52周最高位見30港元，而最低位則見16港元，而股價在過去52周累積下跌了2.81%，股價表現較恒指、國指及科指均跑贏。以現價24.45港元計算，金斯瑞生物科技(1548.HK)的股價較50天線高出22.69%，另外，現價亦較200天線高出20.91%，反映股價走勢短期或已反彈過多，並有機會先行進入回調走勢。



至於集團今年全年的預期盈利倒退30.2%，不過，市場有主要券商認為集團已捕捉到細胞與基因治療(CGT)全球市場的增長機會，具有良好的定位，另外，其子公司金斯瑞蓬勃生物(GenScript ProBio)在本地CGT生物藥研發生產(CDMO)的市場份額持續提升，排名首三位當中；至於旗下傳奇生物(Legend Biotech)正成為全球CGT行業龍頭，生物科技業務提供可持續增長及現淦流，酵素(enzyme)業務具有上升潛力。因此，在集團持續進行投資及產能擴充下，未來幾年會有更大的發展空間。所以，市場預期集團下一年的盈利預期增長可以達到37.8%。

北水自今年4月底開始持有金斯瑞的股份比重變化。（圖1）

由於集團在過去一直處於虧損階段，暫時未有歷史市盈率及預測市務率，不過，市賬率則為4.49倍，估值仍然稍高。相信要等集團旗下多個產品能分別上線，才會有較佳的盈利紀錄供市場作參考。至於近日金斯瑞生物的股價明顯回升，更成功升破所有的移動平均線阻力，反映市場投資者早已開始部署買入金斯瑞的股份。尤其是北水方面，自9月初開始，已由當時的4.87億股逐步增加至上周五的5.33億股，持股比例由23.02%增加至25.18%，反映北水似乎非常看好金斯瑞的股價走勢。

另外，金斯瑞生物科技的機構投資者持股比率為26.6%，股價於9月7日至2023年11月06日期間的股價共錄得36.9%的升幅，期間，共錄得24.18 億港元的資金流入 (見圖2)，當中大戶佔其中的13.72 億港元，而散戶則佔當中的10.44 億港元。而大戶投資者的坐貨比率最高曾升上80.18%；而最低則跌至-3.19%，而到11月06日當日則為14.12%，大戶資金流動力稍為轉強，有助股價繼續作出反彈。

金斯瑞生物科技 ( 1548 )之股價反覆回升更得資金流入利好因素。（圖2）

若果以今年1月時金斯瑞生物的高位30.00元開始作出回調，並兩次跌返16.00元水平見底後作出反彈，股價逐步反彈已成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%及61.8%反彈目標。昨日股價曾一度升破該61.8%的反彈目標，不過最後稍為回調，在配合成交額大幅上升下，若果股價能成功升破24.60元水平，相信股價會因為收復前跌浪總跌幅的61.8%而破壞了之前的跌浪，股價有望逐步升返跌浪起步位30.00元。投資者可以在等股價升破24.60元買入，上望30.00元，至於股價一旦失守10天線21.70元則最好先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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