黃大仙中心地下低層周二重開　領展：加高抽水泵防「百年一雨」

黃大仙中心北館地下低層在9月初「世紀黑雨」期間，因受到水淹而封閉。領展公布，在歷經54日的復修工程後，將於明天（31日）重新對外開放。受影響的十間商店包括牛奶冰室，目前正內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

領展表示，所有受影響商戶可豁免租金，並與保險公司及公證行傾談賠償問題；商場被淹區域亦已更換所有冷氣機，並將水泵提高至一層以上，稱「100年再有雨都會冇事嘅。」至於柴灣環翠停車場增至八台抽水泵，並加裝警報系統，只要積水達兩至三吋，系統便會自動通知車主。



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連接港鐵站出口及接駁地面扶手梯 將同日重開

黃大仙中心北館地下低層早前「世紀黑雨」期間遭受嚴重水淹。領展宣布，在歷經54天的復修工程後，將於明日起重新對公眾開放。兩部連接黃大仙港鐵站B3出口，及北館地面樓層的自動扶手電梯，亦會於同日重新開放。

水深2.9米 抽走1000萬公升污水

今年9月8日期間，大量雨水由高地向下湧入黃大仙中心北館，地下低層於當日凌晨起受水淹，其後因雨量過大，地下低層在早上約10時沒頂，水深一度高達2.9米。領展其後安排六輛吸渠車及15個潛水泵，在24小時內將低層所有積水抽走，估計水量高達1,000萬公升，相等約四個標準泳池。

至於受影響的八家租戶，合共十間商店包括牛奶冰室，目前已開始內部裝修，最快可於11月起陸續復業。

▼ 9月12日 黃大仙中心經歷世紀黑雨後情況▼



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已更換所有冷氣機 水泵提高至一層以上

領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明表示，天文台在雨災前已預測有雷暴及大雨，故前線亦不敢鬆懈，已安排沙包及抽水泵，惟因商場外的去水系統被淤泥阻塞，導致商場北館的污水無法排走。待水位退卻後，消防已爆門檢查每間租戶，維修部緊隨檢查水電設備，清潔公司再到場清理垃圾山，以免對環境造成影響。

即時的安全問題解決後，領展便開始維修設施，例如更換所有冷氣機。而升降機亦是重災區，機槽底的訊號線被浸壞，惟全港的大廈亦受暴雨影響，升降機公司的維修人數有限，只能爭取一組人員搶修，但他慶幸扶手電梯的摩打位於上方，不必花半年時間維修。而水泵經修復後更提高至一層以上，「100年再有雨都會冇事嘅。」

▼10月6日 颱風小犬襲港前黃大仙中心北館圍起防洪板及沙包▼



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柴灣環翠停車場增至八台抽水泵 加裝系統自動警報

柴灣環翠商場方面，黎漢明表示，該停車場一直為水浸黑點，領展已由一台抽水泵，增至現時八台，並安排更多沙包、安裝警報器及提升系統，未來只要積水累積兩至三吋，系統便會自動同時間通知所有車主，不需再電話逐個通知。「唔使一分鐘一分鐘等落去。」

問到黃大仙商場外渠道的淤泥如何解決。他表示政府部門亦已向領展承諾，下雨前會檢查水浸黑點，降雨期間亦會派員監察排水系統。

領展工程部料預防措施需幾百萬至一千萬元

領展香港項目及工程董事總經理黃漢強表示，雨災後首要任務是將受影響租戶的設施，還原至出租時的狀況，才可讓租戶盡快裝修；並檢查地台底不受污水影響，確保非常穩固。至於防範方面，領展正回顧旗下物業在面對極端天氣時，會否發生相近的風險，並評估現有的檔水板及抽水泵，是否足夠應付相關情況，估算所有預防措施需幾百萬至一千萬元投資額。

黃大仙中心受影響商戶可豁免租金

現時領展已聯絡保險公司及公證行，傾談賠償方案。租務部對受影響租戶願意繼續營業感到開心，租約亦規定若商舖不適合做生意，視乎租戶情況可豁免租金。他並指，租約上已提醒租戶購買保險，理論上可得到補償。

▼領展修復黃大仙中心▼

