APEC「習拜會」官宣　習近平訪美如鴻門宴｜伽羅華

早已傳得沸沸揚揚的「習拜會」，周六終由中國外交部官宣，國家主席習近平應美國總統拜登之邀，將出席本周三於舊金山舉行的APEC領導人非正式會議，這是兩人於拜登就職總統後第二次會面，上次會面已是去年11月峇里島G20峰會期間，相比當時，如今「人面依舊，世事卻全非」。

有人形容，中國領導人訪美是一場「鴻門宴」，機會與挑戰俱在，問題是中美雙方能否認清大局，管控分歧，將劍拔弩張的關係先穩定下來。目前全球局勢波譎雲詭，中東及烏克蘭的烽煙未息，南海、台海及朝鮮半島隨時擦槍走火，習近平能夠借APEC平台與對頭拜登和一眾區內領導人會面及溝通是非常難得機會，避免誤判形勢而爆發不必要的衝突。

無疑，習拜雙方各有所求，亦期望各取所需，但顯然中方向美所求大於美方。

在敲定中美領導人會面前，美方對中方的制裁行動並沒有停下來，甚至可以說變本加厲。沒有邀請香港特首李家超，但容許港府派代表列席APEC，這項不禮貌的安排竟然沒有影響「習拜會」的進行。另外，美國商務部擴大禁止向中國出口的AI晶片類別，美國國會議員動議制裁本港司法界，凡此種種都顯示，拜登政府並沒有為促成與習會面而營造友好氣氛。

中方視美為夥伴 非對手

相反，率先拋出橄欖枝的是中方，人民日報「鐘聲」早前發表評論員文章稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國能否正確相處事關人類前途命運。歷史和現實反覆證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，中方始終認為兩國應該是「夥伴」而非「對手」。

中方視美方為夥伴的說法，雖然是修辭手法，但屬一廂情願的想法。在2022年10月全面解密的新「國防戰略報告」中，中國被定位為「最重要的戰略競爭對手」（most consequential strategic competitor），俄國則是「嚴重威脅」（acute threats）。就算恐怖威脅持續存在，報告直指中俄對美國安全造成更危險的挑戰。

習近平於本月初曾向第5屆中美友城大會致信，指出中美關係的基礎在民間，力量泉源在人民友好，意味美國雖然視中國為「對手」而非「夥伴」，但重點是民眾如何看中美能否衷訪合作，避免彼此衝突惡化。

國家主席習近平應美國總統拜登之邀，將出席舊金山舉行的APEC領導人非正式會議。﹙資料圖片﹚

反華民意關繫明年總統選情

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年3月訪問了3,500名美國人，約38%的受訪者將中國列為「敵人」，較去年上升13個百分點。超過一半受訪者稱中國是「競爭對手」，只有6%的受訪者稱中國是美國的「合作夥伴」，高達83%受訪者對中國有「不佳」印象。這項調查反映美國民眾對中國有非常負面的看法，強烈反華的民意對明年總統大選有很大影響，習主席期望美國民間能湧現親華情景又要失望了。

在「習拜會」落實前，皮尤剛剛發表一項比較24個國家對中美看法的研究報告，反映這些國家民眾對華盛頓的看法較對北京的看法更好，這包括對美國和中國領導人的信心、對兩國經濟和技術實力的看法，傾向美國的國家更集中在高收入和中等收入國家。

以中國兩個重要的貿易夥伴日本和南韓為例，對美國的支持度分別高出中國57和62個百分點。德國和瑞典對拜登的信心高於對習近平的信心，分別高出53和64個百分點。印尼和肯尼亞對中美元首的信心差異雖然僅幾個百分點，但拜登仍略微領先，印尼是中國積極拉攏的東盟大國，肯尼亞是一帶一路的參與者，中國是它最大的債權人，兩國與中國合作都較美國為深，所以當地民眾對中國領導人的看法對維繫兩國關係至關重要。

愈發達國家愈傾向支持拜登

撰寫民調報告的研究人員表示，自拜登上任總統以來，很多受訪國家對美國的看法大幅回升，而對中國的看法仍然屬於最負面的。

今次「習拜會」雙方將深入討論有關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及世界和平發展等重大問題。簡言之，只要任何一方覺得重要的議題，便可放上談判桌上，例如俄羅斯入侵烏克蘭、以哈衝突、台海局勢等。

美方已放風將將重申華府的一中政策，不支持台獨，但表明北京任何對台灣選舉的行動或干涉，將引發美方強烈關切，這是去年中美元首在峇里島G20峰會達成的共識之一。

在峇里島共識中，美方保證不會經濟上遏制中國，因為中國受惠，美國也受惠，至於對中國高科技的打壓，是因為相關科技可作軍用，能增強中俄的軍事實力，損害美國國家安全，但習近平亦承諾「不會支援俄羅斯致命武器」。此外，美方亦會向中方提出重啟軍事層面溝通、人工智能發展、打擊鴉片類藥物芬太尼的討論。

中方尋求與美商貿改善

中美在不少敏感議題上分歧重大，雙方能向對方讓步的空間不會大，而且沒有人期望一兩次「習拜會」便能解決問題。然而，大家關注的是中美能否藉今次會面達成一些共識，發表聯合公告或聲明，特別是商貿關係的改善。

今次「習拜會」的亮點之一是，剛於上月29日接替劉鶴出任中央財經委員會主任的何立峰首度隨習近平訪美，身兼國務院副總理的何立峰訪美是由中國外交部官宣，而以往劉鶴訪美之行大多由中國商務部公布，顯示中方希望能在商貿層面尋求破冰的缺口，例如爭取到美國削減部分中國輸美商品的關稅，以及縮窄針對中國的高科技出口。

「習拜會」固然是APEC的重頭戲，但習主席更肩負起一項更重要的任務，就是在外資瘋狂逃離中國市場的當下，如何安撫在中國做生意動輒得咎的外國商家。據《彭博》報道，亞洲協會、外交關係委員會和美國商會於本月15日合辦一場重磅級的商界活動，入場費每位盛惠2,000美元。據悉主講嘉賓是習近平，能夠安撫外資信心，這場秀才值回價價。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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