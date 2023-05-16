對沖基金經理Michael Burry「沽注一擲」　上季低吸地區銀行股

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry在今年首季美國地區銀行連環爆出危機之時，買入多隻美國地區性銀行股票。當中包括在摩通斥資106億美元收購存款及貸款等資產前，買入First Republic Bank（第一共和銀行）。



據監管文件，Michael Burry的對沖基金Scion Asset Management於第一季買入15萬股（第一共和銀行），價值約200萬美元。

另外，Scion還購買了25萬股PacWest Bancorp（西太平洋銀行）、12.5萬股Western Alliance Bancorp（西部聯盟金控）。

橋水上季減持Pacwest Bancorp等地區銀行股

不過另一基金公司橋水，則減持當地地區銀行股，被沽售的對象包括Bank of Hawaii、Pacwest Bancorp、PNC Financial、Citizens Financial及Capital One Financial

美國地區性銀行股價今年來大起大落，其中，第一共和銀行股價今年以來已下跌超過97%，PacWest Bancorp跌近8成，Western Alliance Bancorp亦跌近5成。