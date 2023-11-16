阿里巴巴第二季經調整淨利402億人幣　首次派息合共195億元

阿里巴巴﹙9988﹚於美股盤前公佈截至2023年9月底（2024財年第2季）業績，期內經調整淨利潤（non-GAAP）401.9億元人幣（下同），按年增19%，略勝於市場預期的400億元。



管理層在財報中表示，欣然宣佈就 2023 財年首次派發年度股息，派息總額約 25 億美元，合計約195億港元，派發每股普通股 0.125 美元，合約0.975港元股息，並稱這是在現有股份回購計劃之外，又一持續努力提高股東回報的舉措。



此外期內總收入2,247.9億元，按年增9%，營收額較市場預期的2,241億元為高；歸屬於普通股股東的淨利潤為277.1億元。

期內經營活動產生的現金流量淨額為492.3億元，按年增4%；自由現金流為542.2億元，按年增27%。

阿里國際數字集團收入245.1億元，按年飆53%。（資料圖片）

國際零售商業收入按年飆升73%

就阿里分拆1+6+N後各分部業績而言，淘天集團期內收入976.5億元，按年升4%；阿里國際數字集團收入245.1億元，按年飆53%；本地生活集團收入155.6億元，按年升16%；菜鳥集團收入228.2億元，按年升25%；雲智能集團收入276.5億元，按年升2%；大文娛集團收入57.8億元，按年升11%。

其中錄得最大漲幅的阿里數字集團，其國際零售商業收入為189.8億元，按年激增 73%，公司稱增長主要是由於在各主要零售平台的穩健表現帶動下，AIDC零售商業整體訂單的強勁增長，來自速賣通 Choice（於 2023年初推出的新模式）的收入貢獻，以及變現率的提升。

淘天集團第15屆天貓雙11，參與商家、交易買家及訂單量按年均錄得正增長。（資料圖片）

淘天集團期內創收976.5億元

傳統創收優等生淘天集團本季度交易買家數和訂單量均錄得增長，期內88VIP會員數超過 3,000 萬，實現同比雙位數增長。淘天集團第15屆天貓雙11，參與商家、交易買家及訂單量較去年同期相比均錄得正增長。

期內淘天集團來自中國零售商業的收入為925.6億元，按年增3%；客戶管理收入增3%，公司稱主要由於商家廣告投資意願增強；期內中國零售商業的直營及其他收入為239億元按年增6%，主要受消費電子和電器品類的強勁收入所推動 。此外，中國批發商業收入為人民幣50.9億元按年增長18%，主要來自提供予付費會員的增值服務收入增加所致。