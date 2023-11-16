馬化騰為騰訊年刊作序　指公司會「讓狀態最好的人上場」

騰訊（0700）旗下「騰訊文化」公眾號於周三（15日）發文，引用主席馬化騰為公司年刊撰寫的序言。馬化騰指出公司成立25周年，發布最新管理理念「讓狀態最好的人上場」，騰訊人狀態最好的時候，就是投入﹑專注在產品，必須對產品和業務足夠「上心」。



馬化騰又指出網絡產品不斷更新迭代。隨著技術進步，產品架構日益複雜。但產品是最誠實，會忠實記錄及呈現公司其中投入心血及智慧。他指出若自己產品亦不用，「每天坐在辦公室，是不會有新的方案﹑新的想法」。

他亦指﹕「上心，我們才能體會用戶的真實感受，才能看到本質，判斷出什麼是用戶最關注﹑真正對用戶有價值的核心功能；才能從核心能力延展開，把產品做到極致」。他又指出微信發展過程為例，產品及產品價值是第一位。微信最核心價值是實現即時連接，首是人與人的信息連接，在這個基礎上，騰訊逐漸擴展到人與物﹑人與服務，於是有了朋友圈﹑有了小程序﹑有了視頻號。

今年為騰訊創辦第25周年。（資料圖片）

馬化騰又指出若核心能力﹑產品價值沒有做透，透過平台的推薦和行銷手段將用戶招攬過來，讓用戶失望之餘，事後要花更多精力彌補，得不償失。所以當使用者無自動增長的時候，盡量不要打擾使用者。亂加資源﹑拉行銷相當於為產品加了濾鏡，看不出原貌。最好是在原生態情況下，找準方向點再發力。