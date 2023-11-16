阿里業績 | CEO吳泳銘劃分三大優先業務　關鍵部署一文看清

阿里（9988）今日（16日）業績公佈後召開業績電話會，首席執行官CEO吳泳銘明確表示，在未來十年，阿里業務的重要優先級將明確分為三大方向，包括技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務，以及全球化的商業網絡。



具體而言，公司將採取三大關鍵舉措改革阿里。其一，建立高度靈活、快速決策的治理機制與激勵體系，冀各業務線均以獨立業務單元為單位，更獨立自主面向市場。其二，對既有業務進行戰略優先級梳理，對核心業務保持長期專注力和高強度投入，至於非核心業務，則儘快透過盈利或其它資本化方式，實現資産價值。其三，面向未來作堅決的戰略投入，包括AI等革新性產品。

阿里表示，於淘天集團而言，顧客購買頻次優先於商品交易總額（GMV）。（資料圖片）

淘天集團：「價格力」與「回頭率」優先於GMV

吳泳銘指出，淘寶依舊需發揮其「萬能淘寶」職能，淘天集團絕非零售類公司。此外，面對剛剛結束的雙11，他同樣強調了價格優勢的重要性，稱「價格力是最大的地心引力」。而面對客戶需求，吳泳銘強調了顧客黏性，即期待回頭客，並稱顧客進行多次購買，將優先於商品交易總額（GMV）。

阿里雲：AI驅動 公共雲優先

儘管不再推進雲智能集團的完全分拆，但吳泳銘表示，其仍會繼續保持獨立公司運作，採取董事會授權的CEO負責制，堅定實施AI驅動、公共雲優先的戰略，並加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。

公共雲方面，阿里已經開始主動管理收入質量，提升盈利能力，他又稱，阿里雲在定價權、高續約率和提供可規模化複製的雲計算基礎資源，以及應用服務産品等方面具備優勢。而未來將堅持對所有産品和業務模式作取捨，減少項目制的銷售訂單，加大公共雲核心產品的投入。

吳泳銘指出，菜鳥需抓住跨境電商快速發展的歷史性機遇。（資料圖片）

菜鳥：對外謀跨境物流 對內走差異化路線

針對唯一分拆並赴港IPO的菜鳥，吳泳銘誇其季內收入錄得增長，並稱在未來3年內，菜鳥集團的核心策略，一方面是加快全球智能物流建設，抓住跨境電商快速發展的歷史性機遇；另一邊廂，在內地走出差異化路線，通過幫助品牌提升數字化智能化水平，在供應鏈領域打造獨特優勢。

戰略級創新業務 以獨立子公司方式運營

1688為阿里旗下歷史最悠久的製造業廠商；閑魚則為內地年輕消費者最喜愛的閒置交易平台；釘釘作為企業協同工具在疫情時代為居家辦公、網課等貢獻良多；夸克則為全新打造的搜索類知識產品，上述戰略級創新業務，阿里將以獨立子公司的方式運營，業務打破以往在集團內的定位限制，用獨立策略面對市場，並將以3至5年為周期進行持續投入。

此外，海外數字商業發展、本地生活與大文娛集團同樣將依託AI工具進行革新。