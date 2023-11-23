強積金｜「打工仔」11月人均大賺9900元　全年有望錄得正回報

積金評級數據顯示，強積金11月份有望錄得在2023年第二高的單月回報。截至今年11月20日，強積金的投資回報約4.41%，年初至今的收益約為1.57%。估算11月份強積金投資收益，約為464億元，即469萬名強積金成員平均收益約9,900元，令強積金今年轉虧為盈，年初至今投資收益約為156億元，人均賺332元。



年初至今人均賺332元

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金在11月的表現回勇，預示2023年強積金將有機會錄得正數的投資收益，成員全年有望有正回報，避免可能出現的連續三年虧損。計入供款後，估算截至11月底強積金總資產約為1.114萬億元，即自年初以來增加約630億港元，相等於成員平均賬戶結餘約23.73萬元，自年初以來增加約1.34萬元。

雖然本地股市出現正向反彈，但香港及中國股票基金仍繼續落後。（資料圖片）

儘管本地股市出現正向反彈，但香港及中國股票基金仍繼續落後，截至11月20日，其年初至今的虧損約為9.05%，而美國股票基金的年初至今收益約為18.17%，預計香港及中國股票基金在最近5年中，將第4年跑輸美國股票基金。分析認為，兩者之間持續的回報差距，突顯了分散投資的重要性。

分析並指出，專注於退休金服務的BCT從11月1日起代替景順擔任其強積金策略計劃的保薦人，這不僅提升了強積金市場的競爭格局，亦令屬中型的強積金計劃供應商BCT進身為第 5 大強積金計劃供應商，此次保薦人變更也突顯了BCT對強積金制度充滿信心。