積金局指至9月底TVC帳戶增至7萬　越早供款複息效應威力越大

強積金可扣稅自願性供款（TVC）於2019年面世，過去4年帳戶數目持續增加。截至今年9月底，TVC帳戶數目約7萬個，按年增加1成。自推出至今年9月底，累計總供款額為92億元。TVC帳戶日漸增加，享有稅務扣減誘因為原因之一，供款人可享有薪俸稅或個人入息課稅扣稅優惠，扣稅額上限為每年6萬元。若以最高稅率17%計算，每年最多可節省1.02萬元稅款。



積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，打工仔女越早作自願性供款，滾存時間越長，複息效應的威力就越大。假設一位計劃成員由22歲踏入職場開始，每個月撥出1,500元作TVC（即每年儲18,000元，若以最高稅率17%計算，該位計劃成員同時可享3,060元稅務優惠，實際只須付出14,940元）。假設平均每年的投資淨回報為 3.5%，到 65歲退休時，估計從TVC所累積產生的強積金接近180萬元。若該位計劃成員在40歲時才開始每月供同等金額的TVC，到65歲退休時，估算從TVC所產生的強積金接近72萬元，較上個例子所累積的強積金少約108萬元，清楚說明越早做額外強積金自願性供款的好處。

劉麥嘉軒又指出，除了可扣稅優惠外，TVC 供款亦具靈活性，打工仔女可按個人財政狀況，調節供款額及次數。除了定期按月供款的模式，他們亦可善用年終花紅作一筆過 TVC供款。約有4分3的TVC帳戶選擇彈性供款的模式，即是一筆過或多次供款的模式。

劉麥嘉軒亦提到，僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色。由今年年初至9月底，在強積金650億元的總供款額中，153億元為自願性供款（約24%），當中僱主自願性供款部分佔78%。而整體自願性供款金額，自2004年開始數據統計首9個月的17億元，增加 8倍至2023年首9個月的153億元。