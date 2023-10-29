積金局致力推動強積金降收費　至9月底基金開支比率累減36%

強積金受託人收費問題一向惹來關注。積金局主席劉麥嘉軒於網誌內指出，在局方及業界共受努力，「基金開支比率」已由2007年的2.1%降至今年9月底的1.35%，減幅達36%；又指出目前404隻強積金中，有120隻（約30%）基金的基金開支比率低於1%。雖然費用在過去數年已有一定程度減幅，惟局方認為收費仍有進一步下調空間。



劉麥嘉軒指出積金局多年以打工仔利益為先的原則，盡力推動減費，透過多管齊下策略，包括在2012年推出「半自由行」及，於2017年推出「懶人基金」（DIS），以提升基金收費透明度，促進業畋競爭，從而創造收費下調空間。在局方努力下，對比於2007年的「基金開支比率」2.1%，今年9月底時有關比率為1.35%，累計跌幅為36%，惟認為尚有下跌空間。

基金收費披露「一拆三」

在提高收費透明度方面，劉麥嘉軒指出積金局在2019年推出「強積金基金平台」，將基金收費披露「一拆三」，促使受託人仔細向公眾披露管理費的三大組成部分，包括行政費、投資管理費及保薦人費，此舉不但讓計劃成員清楚理解受託人收費背後的理據，有助選擇基金，更能讓局方作針對性部署，持續推動減費。

多管齊下 推動減費

她進一步指出，數據顯示佔基金收費最大比重的是行政費，佔整體收費超過四成。有見及此，積金局現正全力構建的「積金易」平台，正是以降低行政費為目標。平台旨在將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，預期在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，十年內累計節省高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。法例訂明，當強積金受託人由明年第二季起分階段過渡至「積金易」平台後，省下來的行政成本將會直接轉移，令行政費及基金整體收費相應下降，讓計劃成員受惠。

受託人須定立五年減費計劃

劉麥嘉軒指出，為針對行政費以外的基金開支，包括投資管理費及保薦人費，積金局現正要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，並向當局提交五年減費策略方案。當局會因應受託人所提交的減費策略方案作詳細分析，並與各受託人跟進其相關方案。

她表示計劃成員在選擇強積金基金時，收費水平固然是重要考慮因素，但計劃成員亦須留意，在選擇基金時，收費高低並非唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。例如某個基金透過積極管理而爭取到較亮麗回報，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較遜色的基金為高。

她指出假如計劃成員沒有時間或欠缺投資知識，可考慮選擇俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」，旗下的基金收費設有上限，管理費用及經常性實付開支分別不可高於基金每年淨資產值的0.75%和0.2%，後者隨著個別受託人和計劃轉移到「積金易」平台後更會下調至0.1%。自DIS在2017年4月1日推出以來至今年9月，旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達4.4%，跑贏其他強積金基金類型。