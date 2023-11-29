股神巴菲特拍檔芒格言行盡顯睿智　投資中概股　看好中國經濟前景

「股神」巴菲特長期拍檔﹑巴郡副主席芒格（Charlie Munger）離世，享年99歲。戰友離世，股神於聲明內明言，若無芒格的靈感﹑智慧質參與，公司是不可能取得如此成就。從巴菲特的聲明內容，反映出芒格在其生意生涯中扮演何等重要角色。從過往芒格的言論，可知其本人對市場前景擁有極敏銳觸角，而且顯示出高度投資智慧。



助巴郡制訂長期投資策略

律師出身的芒格，助巴菲特制訂了公司長期投資哲學。在他倆領導下，巴那從1965至2022年平均每年回報為20%，遠遠跑贏標普指數同期表現。芒格的出謀獻計，不時讓巴郡以低價買入優質資格，包括於1972年他說服了巴菲特同意以2,500萬美元，購入每年稅前溢利為400萬美元的See's Candies，成為日後巴郡其中一個收益來源。

芒格擁有極佳投資眼光之餘，亦充滿睿智。於2017年巴郡股東會上曾指出，有朋友表示釣魚的第一法則是在有魚的地方釣。第二條法則為永遠不要忘記第一條法則。他指出公司己很擅在有魚的地方釣魚。

在2002年的股東會上，芒格與巴菲特兩人你一言我一語，道出一間公司的決策者身邊有不少「阿諛奉承者」的情況，反映出兩人的冷靜及大局觀。

看好內地市場前景

在投資策略上，芒格對中國市場相當看好，早前他接受美國科技投資類播客《Acquired》訪問時，指出未來20年內地經濟前景會幾乎較其他大型經濟體為佳，並且看好內地龍頭企業，明言對願意承受外界提及的「中國風險論」。

事實上芒格本人及巴郡亦有投資中資企業，芒格旗下的Dily Journal有投資阿里美股。當然巴郡近年來對比亞迪（1211）的投資，更可反映巴郡對未來趨勢掌握及中國市場的看法。芒格明言比亞迪創辦人王傳福是名天才，又指出比亞迪是筆巨大財富，因該車企聚集了不少有才華人士，解決了電動車在發動機﹑加速等方面問題。

芒格曾讚揚比亞迪創辦人王傳福是名天才。(REUTERS）

認為比亞迪屬巨大財富

巴郡於2018年以18億元或每股8元購入比亞迪H股2.25億股或20%股權，經過多次套現不單止已收回投資成本，並為巴郡帶來豐厚投資回報。據港交所權益披露顯示，截至今年10月25日，巴郡仍持有比亞迪H股8,761.3萬股或7.98%。按周二（28日）收市價219元計算，單是手上持股價值已達190.9億元。