巴菲特智囊芒格：中國經濟未來20年前景會比任何其他大國都好

撰文：外部來稿
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作為「股神」巴菲特的黃金搭檔和幕後智囊，伯克希爾．哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）副董事長查理．芒格（Charlie Munger）的一些觀點，一直被外界所關注，甚至被視為是「投資聖經」。美國知名科技投資類播客《Acquired》近日邀請芒格參與節目錄製，就十多個方面的問題展開交流。

在談及對中國經濟的看法時，芒格預言，中國經濟在未來20年的前景會比幾乎任何其他大型經濟體都要更好。芒格同樣看好的還有中國的龍頭企業，因此對於外界所謂的「中國風險論」，他直言「願意承受」、「不介意」。

根據播客音訊內容，在節目中後段，主持人向芒格詢問他對於中國經濟的看法和立場，而芒格是這樣回答的。

「中國經濟在未來20年的前景比幾乎任何其他排名第一、第二的大型經濟體要更好，這是第一點。」芒格又說，「第二點，中國的龍頭企業比其他任何地方的龍頭企業都更強大、更優秀，而且他們的價格要便宜得多，所以我自然願意在投資組合中承受一些『中國風險』。」

「股神」巴菲特（左）及其商業搭檔芒格（右）。（觀察者網）

提到所謂「中國風險」，芒格指出，「『中國風險』有多大？好吧，這不是一個科學課題，但我不介意不管是18%左右還是多少，我都可以（接受）。」緊接著，主持人又問：「其他地緣政治因素怎麼看，比如你現階段會持有台積電（股票）嗎？」

此前，今年第一季，「股神」巴菲特旗下的伯克希爾．哈撒韋公司已清倉台積電持股。巴菲特稱，地緣政治緊張局勢是決定減持台積電的考慮之一。對此，有台灣媒體人士稱，「台灣危險說」後續效應正在發酵，台灣出口市場今年首季度出現大幅衰退，投資人認為台灣存在安全風險。

對於主持人有關台積電議題的提問，芒格表示，他更喜歡有真正組成成分或自己品牌的，比如蘋果公司。

「股神」華倫．巴菲特曾公開向股東說明，「台積電是好公司，只是位置擺錯了」，更值得台灣人冷汗直流。其言下之意，如果台積電不是在台灣的話，他會投資更多，因為台灣已經進入戰爭的風險階段了。（GettyImages）

此後，芒格還被要求評價中國汽車製造商比亞迪公司以及其創始人王傳福，芒格形容王傳福是一個「天才」（genius），作為工程學博士，王傳福是一個天生的工程師和完成型生產主管，「他可以做任何事」。「這是一件大事，一個地方聚集了很多人才，這非常有用，他們已經解決了電動汽車的所有問題，包括電機、加速、制動等等。」

「你如何將他（王傳福）同埃隆（馬斯克）和特斯拉比較？」對於這個問題，芒格說：「嗯，他是一個狂熱的人，知道如何用自己的雙手製作東西。換句話說，比亞迪的人比埃隆的人更擅長製造產品。」

去年2月16日，芒格在其旗下報業公司Daily Journal的年會演講中發表講話，也曾分享他的投資想法。

談及為何選擇投資中國時，芒格表示依然看好中國，在中國投的每一塊錢都更有優勢。他們在中國所投資的公司相對於競爭對手更強，價格卻更低。芒格還表示，他希望中國和美國相處得更好，「我們希望中國和美國能相處得更好，如果美國和中國做朋友，中國也會和我們做朋友。我們應該喜歡中國。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

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