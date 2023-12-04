港府全年財赤料逾千億元　陳茂波指加稅與否須顧及市民與企業負擔

財政司司長陳茂波在立法會財經事務委員會會議上指出，樓市疲弱，印花稅收入不及預期，預料現財政年度赤字略多於1,000億元，較今年2月時公布財政預算案的數字高，又預料下個財政年度仍會錄得財赤。



陳茂波指出目前政府財政狀況仍相當穩健，但明年本港經濟仍面臨不少挑戰，惟最重要是盡可能在一個經濟周期內實現收支綜合平衡，同時在過程政府亦會善用財政實力，配合低借貸比率支持基建項目融資。他亦指出政府目標希望將赤字控制於本地生產總值3%至4%，並將借貸比率維持於較健康水平，在整體上不影響政府公共財政。

陳茂波表示政府內部正推行資源效率優化計劃，扣減各政策局和部門2024/25年度經常開支1%，並將於2025/26年度額外再扣減1%，將節省的資源重新分配，調撥予推行新的政策措施。

陳茂波估計，政府現財政年度錄得逾千億元財赤。（資料圖片/夏家朗攝））

強調市民及中小企均面臨較大壓力

陳茂波又指出，政府雖然希望可以增加稅入，但同時亦要留意香港整體競爭力，又表示希望透過發展經濟令個人收入增加，從而令利得稅或薪俸稅收入增加。他又指出經過數年疫情後，不論市民或是中小企受到的壓力較大，所以在討論增加稅收時亦要考慮有關因素。他亦指出在目前的經濟環境，不宜作出一些很大增加市民或企業負擔的動作，善用儲備及借貸能力，用時間給予政府解決問題的空間。

被問及夜經濟對整體經濟刺激作用時，陳茂波指出夜經濟只是其中一個希望社會大眾外出消費的舉措，希望得到社會支持，不單止有政府的呼籲，商界與市民的同心協力，能多消費及舉辦不同活動，帶旺本地人氣，又指出「人氣旺自然財旺」。

指樓市出現有秩序調整

在談及今年政府﹑港鐵及市建局推出的地皮先後發生流標。陳茂波指出賣地反應未如理想，主要是反映市況，又指出香港樓市調整，交投量大幅下滑，屬有秩序調整。就算有意置業者亦持較觀望態度，交投量下跌屬自然。同時政府賣地時，市場可能基於對前景的研判，認為仍然未完全看得通，所以較審慎亦不意外。