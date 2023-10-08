賣地收入未如理想財赤料高於預期　陳茂波：務實考慮樓市措施

今年度賣地收益暫時只有約100億元，遠遠未及全年賣地收入目標850億元。財政司司長陳茂波承認，今年赤字會較預算案預期大，與賣地收入受影響有關，不過中長期財政穩健，對於業界要求撤銷樓市「辣招」，陳茂波說會參考市場情況及當時政策制訂的環境作務實考慮。



財政司司長陳茂波今早（8日）接受電台訪問，指香港通關後市場明顯轉旺，訪港旅客恢復至疫情前7至8成，私人消費亦達到疫情前9成。（資料圖片／蘇煒然攝）

財赤料高於預期 會務實考慮樓市措施

近來有不少聲音要求政府撤銷「辣招」刺激樓市，陳茂波說今年樓市交投量較去年增加，樓市和股市都有周期，與去年底比較樓價相若。他說樓市上落受多種因素影響，成本是其中一個考慮因素，重申會參考市場情況，以及當時政策制訂的環境務實考慮。

被問到今年度至今賣地收益只有約100億元，僅全年目標一成，陳茂波承認今年赤字會較預算案時預測為大，與賣地收入受影響有關，不過中長期財政穩健，強調要量入為出、 審慎理財。

訪港旅客恢復至疫情前7至8成

財政司司長陳茂波今日（8日）接受電台訪問時表示，香港是小型經濟體，經濟受美國持續高息、地緣政治等外圍因素影響，不過他說通關後市道明顯轉旺，訪港旅客達疫情前七至八成、私人消費達91億，恢復至疫情前九成，不同的商務活動為香港帶來更多訪客，未來會繼續舉辦更多大型活動，如「香港金融科技周」、「國際金融周高峰會」、「未來投資大會」等。他提醒業界要做好服務，建立好口碑，吸引更多人來港，「啲人覺得香港好玩、好食、有錢搵、又安全就會嚟」。

接觸200間企業暫得30間來港 陳茂波：萬事起頭難

政府在引進重點企業方面，至今吸引約30間企業落戶香港，陳茂波指為推動本港產業多元化，必須吸引企業群聚，他指本港有國際化、資金、人才、資訊自由流通等優勢，在引進重點企業方面有很大吸引力。他透露，來港發展的企業來自醫療科技、金融科技及和人工智能等多個範疇，部分企業稍後會在港自行舉辦大型活動，顯示在本地投資的信心。

陳茂波續指，引進重點企業辦公室至今接觸約200間企業，認為「萬事起頭難」，但相信好消息陸續有來，達到群聚效應「短時間都有多企業來，（企業）見到同行做得唔差都一定唔會執輸」。

批評西方對港報道偏頗 歐洲商界對港興趣大

陳茂波早前到法國、英國和德國商務外訪，與當地工商界代表會面，介紹香港一國兩制的優勢，他指歐洲商界對香港十分有興趣，視香港為到大灣區和亞洲市場的跳板，疫情期間不少國家和香港往來受到影響，同時西方媒體對港報道偏頗，認為親身接觸他們有一定作用，「有些最近來過香港的會說，『陳生說得對，我們最近去過香港，香港真的市面非常繁榮』，以及給他的印象是遠遠好過在西方看報道的印象」，他又稱德國和法國能助力香港推動創新科技發展。

西方與港利益捆綁會知所顧忌 提港府敗訴證一國兩制

美國限制香港對華科技投資，會否影響企業來港發展的意欲？陳茂波表示，地緣政治格局亦可有利香港，令到一國兩制優勢更為突出，西方國家包括美國在港有約2千億美元的大量投資，形容是和香港「利益捆綁」，需要共同發展，相信對方每個動作要「知所顧忌」。

他透露，外訪時曾主動提及同性婚姻一審訊中政府部分敗訴，以顯示香港一國兩制從未變更，增加外界對港信心。他又認為西方國家與香港「利益捆綁」，相信對方每個動作要「知所顧忌」。他認為更重要的是讓外國企業知道香港將會長久維持「一國兩制」，又說外訪時曾主動向商界提及，政府在一宗同性婚姻審訊中部分敗訴，以及列舉出香港現任的外籍法官等，證明香港一國兩制從未變更。

陳茂波：JPEX一案突顯規管重要性

不過JPEX、數碼港資料外洩等事件接連發生，會否影響投資者信心？陳茂波認為，JPEX案突顯合適規管的重要性，又提醒市民在購買投資產品時必須對其有一定認識，亦要經持牌平台進行交易，證監會將加強投資者教育。