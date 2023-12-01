羅兵咸中港分部員工內部培訓考試涉「出貓」 遭PCAOB罰700萬美元
撰文：張偉倫
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美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）宣布對3家內地企業，以及4名個人分別處以罰款，以相關企業及個人違反美國證券法及PCAOB規則及標準。
其中針對上海普華永道中天會計師事務所及香港普華永道，PCAOB發現2家公司數百名員工在內部培訓課程的考試中，進行不當答案共享。PCAOB對2家公司合共罰款700萬美元。
4名人士不可成為註冊會計師
另外指山東浩鑫會計師事務所及4名相關人士的違規行為，包括發布虛假審計報告﹑未能保持與發行人客戶的獨立性，及不當採用另一家會計師務事所工作。
PCAOB對浩鑫處以750萬美元民事罰款，及立即實施行業限制，並要求聘請獨立監管人以改善及確保合規。至於4名相關人士禁止成為註冊會計師事務所人士。
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