譚仔拓澳洲、菲律賓加盟店　料可縮短回本期　惟一原因調整餐牌

受到港人北上熱潮及內地經濟放緩等影響，譚仔國際（2217）將目光瞄準海外市場，與ST Group訂立合營協議以開拓澳洲市場，更擬以特許經營方式，進軍菲律賓市場。譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民接受《香港01》訪問時表示，加盟形式回本期較短，會繼續與不同地區的企業洽商特許經營權。



劉達民表示，澳洲、菲律賓等地暫時會以加盟形式開拓市場。澳洲首間加盟店會以品牌「三哥」打頭陣，預計將在明年中在墨爾本開業，計劃整個澳洲市場至少開設2至3間門店。

而菲律賓市場仍在商討中，最快明年第三季會有首間店鋪開業。他解釋，以加盟形式進軍海外市場，可減低所需的初始投資及開店成本，回本期較短，令風險大減，集團將會繼續與不同地區的企業洽商特許經營權。

被問及集團進軍海外市場有何心得？劉達民指，香港有「車仔麵」文化，港人揀選菜品或湯底有經驗，但在其他地區，包括內地，客人有「選擇困難症」，挑選菜品時間相當漫長，因此餐單會作出調整，譬如將湯底擺在首選，落單時間會加快，又或者增設不同類型的套餐。

劉達民表示，集團將會以米線店業務及烏冬店業務雙線發展。（蘇煒然攝）

減慢開店步伐 料至2025年初增設10分店

至於現有的新加坡、日本及內地市場，劉達民指，會繼續以直營模式經營，當中日本在未來兩年會增設5至10間門店，店鋪面積會效仿當地麵食類店鋪，「鋪位細啲」。而內地市場因深圳消費模式已改變，故新增的餐廳，將主要集中在廣州及大灣區二線城市，目標至2025年3月底，分店數目達到60間。

本地市場方面，劉達民表示，受到港人北上消費潮影響，周末的生意較以往淡靜，但由於集團主要做民生生意，與高端餐飲相比影響較少。同時，集團亦推出了下午茶餐等，以增強非飯市的生意，餐單價格已在11月時已作出調整，整體僅按年上升1%。鑒於本港餐飲業疫後復蘇需時，會減慢開店步伐，料至2025年3月底會增設10間門店。

劉達民拒將「丸亀」烏冬溝「譚仔」湯底。（資料圖片）

「丸亀」烏冬拒溝「譚仔」湯底 笑言：味道唔夾

對於譚仔國際將以特許經營模式，在港經營烏冬店「丸亀製麵」，劉達民稱，集團將會以米線店業務及烏冬店業務雙線發展，增強「丸亀製麵」的日本風味，「以前未做到日本水準，而家現有的11間店會做到」，更保留現場製作烏冬的特色，目標在2025年3月底前增設5間門店。不過，他笑稱，客人並不會在「譚仔」及「三哥」餐廳中見到烏冬，「我覺得烏冬同譚仔湯底唔喺好夾」。