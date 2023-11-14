譚仔上半年賺8140萬元　與母企訂特許經營協議　在港賣烏冬

經營連鎖米線食肆的譚仔國際（2217）公布截至今年9月底止中期業績，期內溢利減少1.4%至8,160萬元。若撇除政府補貼，期內溢利則增加153.1%至8,140萬元，派中期息3仙。公司又指出與母公司Toridoll訂立特許經營協議，公司將以特許經營模式在港經營烏冬麵店「丸亀製麵」品牌餐廳。



譚仔指出期內收益增長10%至13.87億元，主要受惠於餐廲網絡淨增加14間，及香港可比較餐廳收益錄得溫和增長。公司進一步指出期內香港業務收益為12.96億元，按年增加8.2%，主要受到可比較餐廳收益按年增加2.9%帶動。截至今年9月底，譚仔在港擁有184間餐廳，淨增加2間門店。同時指出顧客平均消費增加0.8%至61.6元，經營利潤率增加0.8個百分點至20.2%。

內地及海外市場收入為9,126.7萬元，按年增加44.1%。

香港業務經營溢利增加12.9%

公司指出，期內香港業務錄得2.62億元經營溢利，按年增加12.9%，內地及海外市場經營虧損減少68.3%至534.7萬元。

另一方面譚仔與母企訂立特許經營協議，在港經營「丸亀製麵」。公司指出此主特許經營協議的初始年期為3年，由2023年11月13日起至2026年11月12日止，並可在雙方協訂並遵守所有適用規定的情況下續訂。

根據該協議，譚仔將被授予在香港的獨家權利，以建立和經營「丸亀製麵」的餐廳業務，以及授權非聯屬第三方發展和經營相關的特許經營餐廳。