積金局指明年第2季起將帳戶轉至「積金易」　目標於2025年完成

積金局指出「積金易」平台（e-MPF）已於今年中完成開發，維持於明年第2季開始轉移帳戶至平台，以及於2025年年內所有帳戶轉移至平台的目標。



積金局主席劉麥嘉軒指出，當局已有強積金計劃轉移至積金易平台，料於明年年初公布。她又指出「積金易」平台正進行不同範籌進行測試，包括系統整合﹑使用﹑負載及安全測試，以確保平台功能運作穩妥。

她亦指出對強積金受託人而言，平台節省的成本可以透過減費回饋予附強積金計劃成員，對成員而言，平台可以一站式處理強積金帳戶，方便管理及優化用家體驗。

會按三原則處理帳戶轉移

劉麥嘉軒指出其轉移帳戶至積金易平台步驟複雜及具挑戰性。在現行制度下共有1,100萬帳戶，總資產值逾1萬億元，計劃成員約470萬個，僱主為34萬個。

劉麥嘉軒進一步指出在應大規模下，將採用非常嚴謹方式處理帳戶轉移，當局亦會遵從多個原則執行，包括「由細至大」，即照按強積金計劃的資產規模大小，將資產規模較小﹑計劃成員及僱主數目較小﹑計劃成員及僱主數目較小的強積金計劃將率先被轉移。同時會致力對計劃成員影響減至最低。轉移過程中大約需5至8日，期間需暫停卓劃行政指示，所以會在長假期或周末進行。以及按部就班推進賬戶轉移。