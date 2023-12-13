安永在港關聯律師事務所下月停業　主理IPO、企業融資及併購等

會計師行安永在香港的關聯律師事務所「林朱律師事務所」的管理合夥人朱靜文表示，該事務所將於下月關閉。

朱靜文周二通過電話向《彭博》證實，該律所將於1月23日停止營運，但她拒絕就此事進一步置評。同時，專業法律網站Law.com International亦有報道該消息。

2022年引入多一名合夥人

林朱律師事務所是安永全球網絡的香港律師事務所成員，提供包括IPO和企業融資、併購、資產管理以及法規合規等一系列服務。

據早前報道，林朱律師事務所於2022年添一員，李輝任該所合夥人，負責企業融資及併購等，為客戶就企業融資、資本市場、兼併與收購及法律合規等事宜提供法律服務。

香港今年前三季度的首次公開募股（IPO）集資額比去年同期大減15%。﹙資料圖片﹚

據林朱律師事務所官網，朱靜文經驗在於並購、資本市場交易及企業融資等方面，她擅長就有關企業重組、財富管理、破產清算及債務重組、內地和香港的私募股權/風險投資，以及與香港上市公司有關的法律法規合規等事宜提供專業法律意見。

根據畢馬威中國最新《香港IPO市場：2023年前三季度摘要》顯示，香港今年前三季度的首次公開募股（IPO）集資額比去年同期大減15%，集資額為246億港元，令香港交易所跌出全球前五大證券交易所的行列，遜於印度國家證券交易所。