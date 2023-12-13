繼董事減薪後　碧桂園取消所有高管配車　稱非必要不支出

據碧桂園（2007）官微消息，公司已取消所有高管配車，確有工作需要時通過申請公務派車或使用自有車等方式，實現車輛費用集約管控、成本降低。對於包含原高管配車在內的所有集團公車，通過內部公開競拍與對外工抵化債等舉措進行資產盤活。



此外，集團稱將盡最大努力削減行政費用開銷，依照歸零原則，非必要不支出，剛性支出通過整合集約等方式儘量縮減，總額較2021年降低近60%。包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇亦均予取消。



碧桂園多位高管稱主動提出降薪請求。（資料圖片）

採取歸零原則 開源節流自救

根據碧桂園此前公告披露的資訊，碧桂園正從開源節流兩方面努力展開自救。一是竭盡全力保障現金流安全，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資，努力盤活大宗及難去化商業類沉澱資產。二是最大限度削減支出，壓降各項非核心非必要的經營支出；精簡組織架構，嚴控銷管費用，其銷管費用占收入比例從2017年到2022年已經六連降。

公司昨日披露，執行董事楊惠妍、莫斌、楊子莹及非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求， 楊惠妍薪酬由37萬元人民幣(下同)，減至12萬元；莫斌由300萬元，減至12萬元；楊子莹由200萬元，減至12萬元；陳翀由37萬元，減至12萬元。此前有消息指，創始人楊國強的私人飛機已出售。