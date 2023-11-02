美國議息｜鮑威爾稱目前無考慮減息　但此次加息週期已取得進展

美國聯儲局週三（11月1日）公布議息結果，一如市場預期維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後發表講話，稱經濟在其韌性方面出人意料地強勁，目前完全沒有考慮減息，問題是應否進一步加息，並關注需要保持緊縮政策的時間長度。此外，全球地緣政治緊張局勢升高，FOMC正在關注地緣政治對經濟的影響，聯邦政府停擺也是潛在風險來源。他表示，不排除需要進一步升息，但聯儲局在這次加息週期中取得了很大進展。另目前尚不清楚中東衝突會否對美國產生經濟影響。



鮑威爾表示，關注公債殖利率的長期上漲，可能對貨幣政策產生影響，但尚不確定是否足夠限制性。不排除需要進一步升息，但在確定是否需要進一步升息時，FOMC將考慮累積的緊縮、滯後效應以及經濟和金融發展。

他又重申，強勁的經濟數據可能會使通膨進展面臨風險，需要採取更緊縮的政策。GDP增長仍然強勁，但預計將放緩。而GDP增長高於潛在水平，證明加息是合理的，緊縮條件需要持續存在。降低通膨可能需要經濟低於潛在成長水平，勞動條件趨於疲軟。

鮑威爾指出，勞動市場仍然緊張，但勞動力的供需條件持續趨於平衡。雖然就業增長速度強勁，但較年初減緩，名義工資增長也顯示出一些放緩跡象。通脹仍遠高於目標水準，但自去年年中以來，通膨已經緩和。過去幾個月的良好數據只是開始，但要將通脹率降低到2%，還有很長的路要走，但認為緊縮政策已對通脹施加了下行壓力。

他強調，聯邦公開市場委員會（FOMC）仍然致力於將通脹率恢復到2%的目標，緊縮政策的成效尚未全面反映。但考慮到已經取得的進展，FOMC將謹慎地推進，並根據整體數據和風險平衡作出決策。

分析認為，鮑威爾的聲明傾向鴿派，沒有預期的那麼強硬。連續兩次保持利率不變的事實表明，聯儲局可能會在12月按兵不動。