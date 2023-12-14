碧桂園售珠海萬達商業持股　涉30.7億元人民幣　資金用於境外重組

碧桂園（2007）向萬達悉數出售由其持有的珠海萬達商業管理的1.79%，作價為30.68億元（人民幣‧下同）。公司預料交易會帶來累計綜合虧損約1.6億元。



消息公布後，碧桂園今早曾高見0.84元，飆9.1%，最新報0.81元，升5.2%。

碧桂園指出正積極化解階段性流動壓力。由於在珠海萬達商業持有少數權益，認為進行出售事項能提前鎖定較為合適的交易價格和退出路徑，以規避未來退出時點與金額的重大不確定性，有效保障公司戰投股權資產變現的價值，將對公司有利。

公司又指出由於正積極尋求整體方案以全面解決當前境外債務風險，該出售事項下，第一筆資金將用於解決二期目標股份質押相關債務，並解押二期目標股份。公司旗下的金逸環球根據協議收到出售款項淨所得將用於境外重組。由於出售事項經公平磋商後按一般商業條款進行，董事認為出售事項符合公司及股東整體利益，且協議的條款屬公平合理及按一般商業條款訂立。

另有內地傳媒報道，大連萬達商管6億美元債展期獲通過。據大連萬達商管披露徵求同意的會議結果，宣布關於「DALWAN 7.25 01/29/24」的特別決議，已於周三（13日）舉行的會議上正式通過。

萬達廣場。（視覺中國）

近日碧桂園接連出招降低開支。其中執行董事楊惠妍、莫斌、楊子莹及非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求， 楊惠妍薪酬由37萬元，減至12萬元；莫斌由300萬元，減至12萬元；楊子莹由200萬元，減至12萬元；陳翀由37萬元，減至12萬元。此前有消息指，創始人楊國強的私人飛機已出售。

同時據公司官方微博指出，已取消所有高管配車，確有工作需要時通過申請公務派車或使用自有車等方式，實現車輛費用集約管控、成本降低。對於包含原高管配車在內的所有集團公車，通過內部公開競拍與對外工抵化債等舉措進行資產盤活。

此外，集團稱將盡最大努力削減行政費用開銷，依照歸零原則，非必要不支出，剛性支出通過整合集約等方式儘量縮減，總額較2021年降低近60%。包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇亦均予取消。