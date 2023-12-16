外管局稱11月外資淨增持境內債330億美元　為歷來次高

國家外匯管理局副局長﹑新聞發言人王春英指出，11月份內地外匯市場運行穩中向好，跨境資金流動基本平衡，企業﹑個人等非銀行部門跨境收入及支出基本相當，跨境資金流動總體趨向均衡。人民幣升值背景下，部份企業「逢低購匯」增多屬理性交易模式，外匯市場預期及交易保持平穩有序。



王春英指出主要渠道跨境資金流更加穩健，外資明顯增配境內債券。經濟項目方面，貨物貿易項下跨境資金淨流入規模保持基本穩定，跨境旅行等服務貿易支出﹑外商投資企業利潤匯出由7﹑8月份季節性峰值逐步回落，更趨平穩。

資本項目方面，她表示證券投資項下外資總體恢復淨流入，外資配置人民幣債券意願持續提升，近幾個月連續淨增持境內債券，11月外資淨增持境內債券規模達330億美元，為歷史次高值。

料外匯市場平穩運行基礎更堅實

她續稱，隨着內外部環境改善，未來中國外滙市場更有基礎和條件保持平穩運行。從內部看，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，經濟基本面對穩定跨境資金流動的支撐作用將增強。從外部看，市場預計聯儲局加息進程漸近終點，未來可能逐步啟動降息，美元利率、滙率有望總體回落。總的來看，中國經濟發展面臨的有利條件大於不利因素，外滙市場平穩運行的基礎更加堅實。