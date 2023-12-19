存保會調查｜港人月儲9000元　認為擁108萬元流動資金才有安全感

香港存款保障委員會（存保會）調查顯示，今年有六成七受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若，但每人每月平均儲蓄金額則有明顯升幅，由去年7,700元增至9,000元，增幅達17%，儲蓄金額也創調查以來新高。當中84%年輕人（18至29歲）有儲蓄習慣，按年大增24個百分點，他們每人每月平均儲蓄金額為7,900元，較去年5,000元增近六成。



調查也顯示，港人今年平均需要108萬元儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」，較去年的59萬元大幅上升八成，也是進行調查以來最高的金額。港人就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」，今年評分由去年51.4分升至53.7分，扭轉2019年以來連續三年跌勢，更有七成半受訪者的儲蓄「安全感」評分在50分或以上，按年增11個百分點。

存保會主席劉燕卿表示，數據反映三年疫情過後，香港人經濟能力有一定程度改善，而疫情也促使港人更積極透過儲蓄為未來做好準備。於此同時，高息環境也吸引其將資金存放於銀行。

香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）鄭宏泰表示，銀行存款仍是主流的儲蓄方式，而投資股債及基金比例明顯下降，相信投資市場包括股市未見明朗也有關。若果投資市場能夠有所改善，相信相關投資的資金也會有所提升。

在有儲蓄習慣受訪者中，約四成表示儲蓄是為了應付不時之需（42%）,其次為準備退休（27%）。