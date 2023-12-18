17家銀行據報支持存保上限加至100萬元　憂港存款轉移至星洲等地

存保會就存保金額上限由50萬元增至80萬元等優化建議，公眾諮詢期已於10月12日結束。有市場消息透露，銀行公會於12月1日向成員銀行轉發來自存保會綜合業界意見及回應的通告，提到自7月中諮詢開始至今，收到業界對存保上限金額的兩派意見，7間銀行支持提升至80萬元，另外17間銀行認為應把上限進一步提高到100萬元。



有消息稱，有17間銀行認為應把上限進一步提高到100萬元，來自港資、中資的中小型銀行及數間虛擬銀行。（資料圖片）

滙豐等大行支持80萬元存保上限

有本地媒體引述市場消息稱，相關通告列載贊成存保上限增至100萬元一方的論據，指本港近年存款轉移至鄰近市場的勢頭愈趨明顯，例如自2019年以來存款基礎增長跑輸新加坡，情況令人關注。儘管挽回本港競爭力並非單靠提高存保上限，但上限若增至100萬元，有助加強存戶與投資者信心，尤其對於已把存款或資金轉離香港的客戶，相信此舉可提升本港整體吸引力，以及作為銀行中心樞紐的競爭力。

據悉，支持存保上限增至100萬元的銀行，來自港資、中資的中小型銀行及數間虛擬銀行。而支持80萬元的則涵蓋本地最大型銀行包括滙豐。銀行公會通告無披露兩方支持銀行的名稱，亦沒有顯示存保會對市場分歧如何定案。

分析稱，銀行公會有17間會員行贊同增至100萬元，僅7間支持80萬元，若存保額最終維持建議的80萬元，必須有非常充分及具說服力的解釋。（資料圖片）

存保會預計明年初有定案

滙豐發言人稱對上述市場傳聞不作評論。而事實上，10月初已有媒體報道稱，包括大新銀行等9家中小型行，已向存保會另外提出上限增至100萬元的建議。眾安銀行（ZA Bank）發言人也表示，存款保障額愈高愈好，不僅可令本港金融市場更穩健，亦有助加強公眾對虛銀的認識與信任，將密切關注事件。

有分析指出，大行支持80萬元的建議，因其存款的市場佔比巨大，影響力廣，估計存保會很大機會以80萬元定調。不過，銀行公會有17間會員行贊同增至100萬元，僅7間支持80萬元，若存保額最終維持建議的80萬元，必須有非常充分及具說服力的解釋。

存保會發言人表示，諮詢期間收到不少寶貴意見，現正整合和仔細考慮，預計明年初公布結果，定出優化方案。該會明白一些從事零售及商業銀行業務並有頗多分行網點的中小型銀行及虛銀等，向存保會提交上限增至100萬元的意見，反映業界對有關提議亦有強烈支持。銀行公會發言人稱，早前收集了會員行的意見，並交予存保會，相信該會將適時公布最新存保計劃。