Tesla據報今年並無按績效向員工提供股權獎勵

《彭博》報道，Tesla管理層向員工指出，今年公司並無提供基於績效的股權獎勵，惟公司並無說明原因。不過來自公司不同部門的4名員工指出，為普遍調整。Tesla適度調高予員工生活成本開銷﹑基本工資亦有小幅度調整。



報道指出員工年度表現評估期間，一般而言除卻調整薪資外，亦會按現有股權基礎上再獲得基於績效的股權獎勵。這些員工表示，今年即便表現優異的員工也沒有獲得基於績效的股權獎勵。一些Tesla員工在4年行權周期結束時仍可獲得新的股票獎勵，以保持總薪酬具有競爭力。

目前尚不清楚是否只是這一次出現反常，還是Tesla薪酬理念發生更大轉變。Tesla在全球擁有14萬員工。該公司沒有回覆記者尋求評論的請求。Tesla過去對員工的薪酬方式也進行過調整。