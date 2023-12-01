Tesla Cybertruck延期2年終面世　6.1萬美元起最平價版要2025交車

Tesla Cybertruck 經過兩年的延期，終於在 11 月 30 日開始交付。Tesla 創辦人兼 CEO 在稍早之前就在美國德州奧斯丁的一場活動中親自交付了首批 Cybertruck 予預定的客人。



Elon Musk 親自將首批 Cybertruck 交付到首批預訂的車主手上（圖 Tesla）

Tesla Cybertruck延期2年、加價50％仍然爭崩頭

由於原材料價格上升和生產難題，Tesla Cybertruck 的正式起始售價為 ＄6.1 萬美元，比最初宣稱的＄4萬美元要高出約＄2.1 萬美元。然而雖然售價上調不少，但預訂人數依然眾多。

Tesla 的網頁顯示，Cybertruck 最便宜的型號要等到 2025 年才會開始正式交車（圖 Tesla）

Tesla 的網頁顯示，Cybertruck 最便宜的型號要等到 2025 年才會開始正式交車，而其他兩款版本，一款是全輪驅動型（預計售價為80,000美元），另一款是「Cyberbeast」豪華型（預計售價為100,000美元），將於明年開放銷售。

Elon Musk 在上個月表示，Tesla 將於 2025 年開始大規模生產 Cybertruck，預計年產量將達到 25 萬輛。但對於那些還沒有做出預訂的人來說，可能需要等待更長的時間、而且成本也更高 － Tesla 今天將 Cybertruck 的預訂金額提高到＄250 美元，不過如果中途想退訂，這＄250 美元是可以全數退還的。

Cybertruck 設計、馬力超強

Tesla Cybertruck 的獨特外觀設計和功能吸引了大量注意，例如不銹鋼防彈外殼、雷射切割的車身線條，以及內部配備，如電動車尾板和 17"觸控屏幕等等，都使得這款車型在汽車市場中獨樹一幟。

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Cybertruck 作為卡車的續航力上，並未有特別突出，基礎型號的Cybertruck續航里程為250英里，而豪華型 Cyberbeast 的續航里程為320英里，與同價位的對手如 Rivian R1T（售價69,000美元，續航里程為270至350英里）或 Ford F-150 Lightning（售價39,974美元，續航里程為230至320英里）相比，這個數據並不如人們所希望的那麼出色。

然而，Tesla 方面就將注意力放在 Cybertruck 的馬力方面。在奧斯汀的活動中，Elon Musk 就再強調了這一點，並展示了一段 Cybertruck Cyberbeast 型號拖著一架 Porsche 911、再超越一架 Por 911 的影片。

基礎型號的 Cybertruck 配有單馬達、後驅系統，並配備了 200 匹馬力的電機，可以在 6.5 秒內從 0 加速到 60 英里；全驅動中型號則配備600馬力的電機，可以在 4.1 秒內加速到 60 英里；豪華型號則是三個型號中最強，其配備了800馬力的電機，從 0 到 60 英里的時間為 2.6 秒，最高速度為每小時 130 英里，並可以拖曳重達 11,000 磅的物體。