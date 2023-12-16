Tesla Model 3升級版 新車試駕｜新版內外性能大升級｜值不值得買

Tesla Model 3升級版 新車試駕｜Tesla Model 3 2023年升級版終於開始正式交車，早前記者亦率先可以試駕新車，究竟今次新車升級版有何吸引之處？除了減價外，還有什麼新賣點？立刻為大家實試試駕！



現時電動車市場上最炙手可熱的仍然是Tesla Model 3，已經陪伴車迷六年。而在2023年，Tesla 推出了全新升級版的 Model 3，不僅價格更為親民，還在性能和設計上進行了全面的提升。

新版Tesla Model 3

新的 Model 3 在外觀方面進行了巨大的改變，車長達 4.72 米，車頭燈採用全新的光翼設計，更為細長。整體車身更流線型，風阻系數下降至 0.219 cd，提升了續航力。車尾方面，Tesla 的標誌也有變化，更加搶眼，整體設計呈現出更現代感。

👉 Honda e:N1純電動車抵港｜日系高性能SUV！31萬值不值得入手？

這次 Model 3 升級版的性能提升令人矚目。搭載雙摩打長續航版本，售價比上代便宜近一成。動力更強勁，最大輸出達到 331 匹馬力，扭力更高達 559Nm。極速達到 201 公里/小時，0-100 公里加速僅需 4.4 秒，實現了極速的駕馭體驗。

👉 Volkswagen ID.4電動車試駕｜續航馬力不俗、內籠舒適 值得入手嗎

新款 Model 3 配備大約 78kWh 的電池，官方宣稱最大續航力可達 629 公里。且支援 V4 SuperCharge 超充技術，只需 15 分鐘就能補充 282 公里的續航力。這使得長途旅行變得更加輕鬆，滿足用戶對續航力的高度要求。

指揮燈設置在軚盤上的確有點令駕駛時不習慣。

車內方面，全新的內籠設計充滿現代感。中控台搭載了 15.4 吋大螢幕，支援手機無線充電和 USB Type-C 充電。後座空間也得到了提升，新增了後座獨立出風位和一個 8 吋螢幕，後座乘客可以在網上享受娛樂系統。

👉 Nissan X-Trail e-Power試駕｜車身內外夠豪華！省油免插電電動車

實際試駕中提到，除了性能和外觀的改變外，全新的座椅設計令人驚艷。座椅的升高和冷氣椅的加入，解決了坐姿不舒服和夏季高溫的問題。此外，音響系統升級到 17 個喇叭，支援 Dolby Atmos，營造出沉浸式的音響效果，為車內空間增色不少。

+ 4

然而，新的軚盤設計引起了一些車主的困擾。取消了實體轉波棍和指揮燈，改為在車內中控屏幕上進行操作。這樣的設計或許需要一段時間的適應。

👉 Hyundai IONIQ 6正式推出｜43萬超抵玩電動轎跑 近未來外型夠吸睛

全新的 Tesla Model 3 在外觀、性能、續航力、內裝等方面都經歷了明顯的升級，保持了在電動車市場的競爭力。而且新車減價後，性價比更高，無疑是一個引人入勝的選擇。