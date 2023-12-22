MPF｜12月暫時人均賺1900元　中港股票基金與美股基金表現背馳

本港打工打看到強積金帳戶時，或可以感到提到收取聖誕禮物。據積金評級報告顯示，估算12月份強積金投資收益約為90億元，即469萬名強積金成員平均收益約1,900 元。年初至今投資收益約為222億元，即成員平均收益約4,700元。



不過中港股票基金預計將成為今年強積金表現最差的資產類別，預計12月份投資虧損約 3.75%，令今年虧損擴大至約15.55%，與美國股票基金之間的回報差距有可能超過2021 年40.07個百分點的最大年度回報差距。



中港股票基金單月及全年均為表現最差

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，12月環球股市造好，鞏固了11月強勁的投資收益，預計12月份強積金微升約0.81%，這差不多確認強積金成員在2023年將取得正回報。

積金評級數據顯示，中港股票基金為12月及年初至今表現最差，而美國股票基金則均為表現最佳，回報分別有4.33%及24.22%，當中年初至今差距已達39.77個百分點。在計入強積金供款後，預計2023年底強積金總資產約為1.12萬億元，自年初以來增加約736億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約239,600元，自年初以來增加約15,700元。

「懶人基金」料錄歷來第二高回報

叢川普表示，雖然在充滿挑戰的投資環境下錄得正回報將令成員感到欣慰，但本地股市表現持續欠佳的情況仍然令人擔憂，而另一方面成員亦可透過多元化投資來作緩解，積金局倡議的低收費預設投資策略基金（核心累積基金）持續表現強勁，可望錄得自2017年推出以來第二佳的年度回報。

對於2024 年展望，他表示，通脹數據和預計美國減息消息推動強積金在2023年結束時的強勁表現。債券和部份股票在這情況中表現良好，但美股和本地股市表現的極端差距表明，捕捉市場時機及選擇市場是有風險的。積金評級支持積金局推廣的長線和多元化投資資訊。預設投資策略（DIS）基金相信在2024年及以後將繼續提供表現一致的長期價值。